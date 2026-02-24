Les « Cheikhou Chérifou » soumis à un contrôle technique obligatoire

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé une mesure de fermeté lors d’une visite au centre de contrôle technique de Hann ce lundi. À compter du 3 mars prochain, les véhicules de transport public communément appelés « Cheikhou Chérifou » devront impérativement passer un contrôle technique approfondi.

Cette opération spéciale s’étalera sur deux mois. Durant cette « période transitoire », les minibus seront autorisés à circuler, mais le ministre a été clair : « une fois cette période écoulée, les véhicules n’ayant pas subi la visite seront immobilisés ». Bien que ces véhicules soient déjà soumis à une visite technique semestrielle, cette convocation spécifique vise à freiner les accidents de la route, souvent liés aux excès de vitesse et aux défaillances mécaniques.

Le contrôle portera sur des points critiques de sécurité. Selon Yankhoba Diémé, il s’agira notamment de vérifier la « conformité du nombre de places mais aussi le contrôle de la conformité des bagages et des supports de bagages ». L’autorité pointe du doigt des pratiques dangereuses : « Certains ont ajouté des sièges, créant ainsi des situations de surcharge ».

Le ministre a insisté sur l’obligation de respecter strictement les normes en vigueur pour garantir la sécurité des passagers. Les propriétaires de « Cheikhou Chérifou » sont désormais invités à se conformer à cette mesure pour éviter des sanctions sévères après l’échéance de mai.