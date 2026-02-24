Affaire des véhicules de la RTS : Un lanceur d’alerte saisit l’OFNAC

Le lanceur d’alertes Idrissa Fall Cissé a annoncé avoir saisi l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) sur l’affaire des six véhicules liés à la RTS. Dans un message publié sur Facebook, il indique avoir joint à sa saisine une note explicative et 15 pièces jointes pour permettre à l’OFNAC d’apprécier les faits en toute indépendance.

« Ma démarche s’inscrit exclusivement dans un esprit de vigilance citoyenne, de respect des institutions et de préservation de l’exemplarité dans la gestion publique », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il fait confiance à l’OFNAC pour apporter les clarifications nécessaires.

Cette décision intervient après les déclarations du directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, qui avait annoncé le retrait de quatre véhicules qu’il avait mis à la disposition de la RTS, affirmant qu’ils lui avaient été offerts. Cependant, Idrissa Fall Cissé avait décelé des incohérences dans les propos du DG de la RTS, notamment sur la date de réception des véhicules et les circonstances de leur donation.

L’affaire continue de faire polémique, et Idrissa Fall Cissé annonce travailler sur d’autres saisines à destination de l’OFNAC concernant des informations sur des présumées irrégularités de gestion dans certaines agences et directions publiques.