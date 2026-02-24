UCAD : Ousmane Sonko annonce l’installation d’un commissariat

Au lendemain des heurts qui ont secoué l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un plan d’action musclé. Entre renforcement de la présence policière et réorganisation structurelle, le chef du gouvernement entend mettre fin à l’instabilité chronique du campus.

Le visage de l’UCAD pourrait radicalement changer dans les mois à venir. Face à l’insécurité grandissante, Ousmane Sonko a annoncé avoir instruit le ministre de l’Intérieur de mener une étude sur l’implantation d’un commissariat de police au cœur même de l’espace universitaire.

Pour le Premier ministre, cette mesure se justifie par la nature même du campus social, qu’il considère comme « un quartier comme tous les quartiers ».

Avec Seneweb