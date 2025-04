Serigne Abdou Khady Mbacké sur le Pape : «Il aura marqué l’histoire»

Assalamou haleykoum wa rahmatoulaha wa barakâtouho

J’ai appris avec tristesse et émotion, le décès du Pape François.

L’illustre disparu aura marqué l’histoire. Dans la grande famille Abrahamique , il présidait avec une douce autorité et un humanisme conciliant la communauté catholique.

En cette triste circonstance, je voudrais exprimer aux croyants du monde et singulièrement à nos parents chrétiens du Sénégal, d’Afrique et du monde mes sincères condoléances qu’accompagne ma fraternelle compassion.

Sa disparition éploré sans nul doute le monde entier mais laisse orphelins les personnes en situation difficile ainsi que toute personne éprise de paix de justice dans un monde où le respect mutuel et la fraternité restent une nécessité pour l’épanouissement de l’homme sur terre.

En union de prière au moment où chrétiens et musulmans sortent du Ramadan et du Carême, je prie Allah SWT de continuer à inspirer TOUS les guides et dirigeants du monde pour un avenir meilleur dans la complémentarité et la stabilité.

Sérigne Abdou Baye cheikh khady MBACKÉ

Darou Mouhty

Senegal.