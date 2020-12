Serigne Mbacké Ndiaye en phase avec Madiambal sur le mandat présidentiel

Oui Madiambal sur le mandat présidentiel

Dans une récente sortie, notre ami, le journaliste Madiambal Diagne a dit tout haut ce que beaucoup murmurent: la limitation du nombre de mandats du Président de la République est anti-démocratique.

Cette limitation est non seulement anti-démocratique mais aussi et surtout constitue un diktat de l’Occident à travers le Président François Mitterrand qui s’exprimait ainsi dans son discours de la Baule.

Quand j’ai soutenu cette position de principe, des assoiffés et des neopolitiques ont pensé que j’étais en mission commandée alors que ma proposition dépassait largement la personne de Macky Sall.

Ma conviction est que le seul combat qui mérite d’être mené est celui de la transparence des élections or sur ce plan j’affirme avec force que depuis 1993, nul ne peut gagner des élections par la fraude. Mieux j’ai toujours défendu que le système électoral sénégalais est plus transparent et plus démocratique que celui des Etats Unis. Ma référence était le second mandat contesté de Bush Jr, mais ce qui se passe dans ce pays, première puissance du monde me conforte dans cette position.

Alors arrêtons d’être aux ordres de certains groupes ou lobbys et agissons en africains dignes de notre passé et conscients de nos responsabilités.

C’est dans cette perspective que je compte saisir des chefs d Etat en fonction et qui ne seront plus candidats à la fin de leur mandat actuel. Ceux-là sont bien placés pour engager ces réformes pour engager l’Afrique dans la voie de la démocratie totale.

Je crois à ce combat d’autant plus que beaucoup d’africains parmi lesquels de nombreux intellectuels sénégalais me manifestent leur solidarité et leur volonté d’engager avec moi ce combat.

Voilà pourquoi je me réjouis de cette position de Madiambal que certains vont peut-être surnommer lui aussi Diagne illimix