Serigne Mbacké Ndiaye…candidat à la présidentielle de 2024

Un nouveau candidat vient de se lancer dans la course présidentielle de 2024. Il s'agit de Serigne Mbacké Ndiaye.

Déclaration de candidature

Sénégalaises, Sénégalais,

Chers compatriotes africains,

Quarante-huit ans après mon entrée en politique, je me trouve aujourd’hui devant les Sénégalais et face à l’histoire pour vous décliner le Sénégal de mes rêves, bien sûr en me définissant comme le candidat de la Réconciliation nationale.

Mais je voudrais au préalable, rendre grâce à Dieu, remercier mes parents et exprimer toute ma reconnaissance à mon cher pays, le Sénégal, qui m’a tout donné.

En ce moment précis, je pense à ma défunte épouse Khady THIARE arrachée à notre affection le 28 Janvier 2019. Elle a été de tous les combats que j’ai menés. Elle est physiquement absente mais je sens ses douces mains me caresser la tête avec un large sourire dont elle seule avait le secret pour me dire de toujours avancer, de toujours me battre, assurée qu’elle est que la victoire est à ma portée.

Dans ce même registre , je voudrais saluer l’homme qui m’a propulsé au-devant de la scène sénégalaise, celui-là qui défendait les prisonniers du FNL (Front de Libération Nationale) d’Algérie en guerre de libération nationale devant les tribunaux français vers les années 1958, lui qui soutenait la lutte du MPLA (Mouvement Populaire de Libération Nationale) d’Angola, lui qui a contribué à la restauration de la démocratie au Sénégal en 1974, réalisé l’alternance démocratique au Sénégal en 2000 et lancé les grands travaux qui ont redonné confiance aux sénégalais, je veux nommer le Président Abdoulaye WADE.

Je fais certes partie des militants jeunes de la première heure du PDS et j’ai été le premier Responsable Régional de Thiès de l’Union des Jeunesses Travaillistes (UJT) de Thiès élu en octobre 1978, mais n’eût été la confiance qu’il a toujours placée en ma modeste personne, jamais je n’aurais assumé les responsabilités qui furent les miennes au niveau national et international.

Si donc en ce moment précis je me lance dans la course pour briguer le suffrage des sénégalais, je ne peux que penser à lui, prier pour lui, lui demander de prier pour moi, et m’engager à poursuive son œuvre à la tête du pays et de l’Afrique, accompagné en cela par sa famille politique et sa famille biologique.

C’est aussi pour moi l’occasion de rendre hommage aux anciens Présidents du Sénégal à qui nous devons l’Etat, la République, la Nation et la Démocratie.

Le Président Léopold Sédar SENGHOR, minoritaire au plan religieux parce que catholique, minoritaire au plan ethnique parce que sérère, a réussi à faire de notre pays une Nation où le dialogue islamo-chrétien est une réalité qu’il faut préserver.

Son successeur, le Président Abdou DIOUF, non seulement, a doté le pays d’une bonne administration, mais a su gérer avec lucidité, courage et responsabilité toutes les grandes crises que nous avons traversées : la crise sénégalo-mauritanienne de 1989, la crise avec la Gambie dans le cadre de la confédération, le Plan d’ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA etc.

Je ne reviendrai pas sur le magistère du Président Abdoulaye WADE car nous le vivons encore, étant entendu que son successeur a poursuivi beaucoup de ses projets.

Quant au Président Macky SALL, il faut bien le reconnaître, il a eu à la tête de notre pays, un bilan que nul ne soupçonnait : les infrastructures, les bourses de sécurité familiale, le PUDC, le PUMA, la CMU etc.

Mais toutes ces réalisations ne sont rien, comparées à la belle manière qu’il a choisie de quitter le pouvoir, manière saluée par le monde entier.

Voilà les grands Hommes que je compte succéder, mais aussi et surtout remplacer pour faire plus et mieux.

Mais alors pourquoi cette candidature ?

Ma candidature est celle de toute une génération, celle qui, à partir de 1974 a accompagné le Président Abdoulaye WADE et qui semble aujourd’hui tomber dans l’oubli alors qu’elle devait jouer les premiers rôles.

Parmi ceux-là, je peux citer le Professeur Serigne DIOP, Mouhamed SECK Premier Secrétaire National de l’UJT, Joseph NDONG, Maître Ousmane NGOM, Suzanne SANOKHO, Coumba NDIAYE et Ibrahima Ama DIEME de Ziguinchor, Emilie CARVA de Kaolack, Moustapha DIENG de Diourbel, Ami Collé DIENE, Meïssa DIENG et Pape Moussé DIOP, Christine Léa FAYE de Thiès sans oublier les combattants de la liberté qui nous ont quittés tels que Abdoulaye FAYE, Martin MANE, Bathie GADIAGA entre autres.

Au nom de tous ceux-là, je veux porter le flambeau qui permettra de « réaliser au Sénégal une société socialiste et démocratique pleinement développée permettant à chaque citoyen d’assurer le plein épanouissement de la personnalité » : Article 2 des statuts du PDS de 1974, article qui a motivé notre engagement en politique.

Cette candidature est également celle du mouvement associatif et du Navétane en particulier. Je rappelle que ce mouvement a eu de beaux jours avec Moulaye Idriss DIOUF, Souleymane NDIAYE Brin de Thiès, Bounama DIEYE et Kosso DIANE de Kaolack, Moussa Diaw DIENG de Diourbel. Aujourd’hui, sous la houlette du Président Amadou KANE et de son équipe, l’ONCAV continue d’être ce vaste mouvement d’éducation et de formation des jeunes.

Ceci me permet de lancer un appel à tous les camarades avec qui nous avions formé l’Amicale des Jeunes de Khombole – AJK que j’ai eu l’honneur de diriger vers les années 1988 pour leur dire que cette candidature est la leur comme elle est celle de ma famille maternelle de Kass Kass dans le département de Podor, celle de ma famille paternelle du Djolof, particulièrement de Yang Yang où est né mon père mais aussi celle de la famille de Cheikh Marouba GUEYE qui a reçu mon grand-père Mamadou DIALLO venu du Fouta qu’il a finalement amené auprès de Serigne Touba Cheikhoul Khadimou à Diourbel.

Engagé dans la politique depuis 1975 dans un contexte politique particulier, je me définis aujourd’hui comme un trait d’union entre la nouvelle génération d’hommes politiques et la génération des anciens qui sont tous ou presque à la retraite ou en phase de l’être.

Je suis un farouche partisan de la concertation, du dialogue et de la paix, ce qui n’entame en rien la rigueur et la fermeté avec lesquelles je prendrai des décisions que j’exécuterai sans faiblesse ni excès, ce qui fait de moi, incontestablement, le candidat de la Réconciliation Nationale.

En effet, chers compatriotes, sans la rigueur, l’ordre et la discipline, jamais un pays ne saurait se développer. Il faudrait donc amener le peuple sénégalais à faire de toutes ces mesures sa propriété.

C’est donc, ce candidat qui a décidé de briguer le suffrage des sénégalais en 2024.

Il ne s’agira pas de demander le pouvoir pour le demander, mais d’apporter au cours d’un mandat les changements indispensables pour que notre pays soit au rendez-vous des grandes Nations.

Ceci dit, je voudrais revenir sur le contexte dans lequel le PDS, mon premier parti a été créé, ceci pour dire à mes compatriotes pourquoi je suis entré en politique.

Oui, le contexte dans lequel je suis entré en politique est particulier pour plusieurs raisons.

En effet, notre pays, le Sénégal a accédé à l’indépendance comme nous le savons tous en 1960. Aussitôt élus, le président Léopold Sédar Senghor et le président du conseil Mamadou Dia, s’étaient fixés une première tâche qui consistait à démanteler toute forme d’opposition politique ou syndicale.

C’est ainsi que l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique Noire (U.G.T.A.N) fut dissoute dès 1960 et trois mille travailleurs licenciés. Le Parti Africain de l’Indépendance (P.A.I) dirigé par Majmouth Diop a été aussi dissout, ses dirigeants arrêtés ou exilés, Majmouth lui-même, Seydou Cissokho, Amath Dansokho etc.

Le Bloc des Masses Sénégalaises (BMS) et le Professeur Cheikh Anta Diop subirent le même sort.

Le Parti Sénégalais pour la Solidarité et son leader Cheikh Ahmed Tidjane Sy n’échapperont pas à cette règle.

En 1962, le Président du Conseil Mamadou Dia et ses amis, accusés de coup d’état, furent arrêtés et condamnés.

A ce niveau d’ailleurs, s’était posé un débat de fond. En effet, Senghor défendait la primauté de l’état par rapport au parti alors que pour le Président Mamadou Dia, c’est tout le contraire qui devait s’appliquer. Cette divergence pouvait se comprendre dans la mesure où Senghor est sorti de l’école occidentale alors que le président Dia était d’obédience socialiste proche de Moscou. Nous étions en pleine guerre froide.

En 1966, le PRA SENEGAL avec Amadou Mahtar Mbow, Assane Seck, Ablaye Ly, etc. décidait de rejoindre l’Union Progressiste Sénégalaise (UPS) de Senghor.

A partir de 1966 donc, le Sénégal entrait dans une ère de parti unique de fait car, même si la constitution n’interdisait pas le multipartisme, le régime UPS devenu PS en 1976 s’arrangeait pour liquider toute forme d’opposition légale au Sénégal.

Ce n’est qu’en 1974 que Maître Abdoulaye Wade et ses amis ont créé le PDS, premier parti d’opposition légale en Afrique de l’Ouest. Parmi ceux-là, nous pouvons citer pour leur rendre hommage Fara Ndiaye, Amadou Booker Washington Sadji, Alioune Badara Niang, Baïla Wane, Boubacar Sèye, Pape Demba Diallo, Alassane Cissoko, Famara Mané, Salim Cissé et Khalil Rahmane Cissé. Parmi les grandes dames, pionnières de cette démocratie, je citerai Aïda Senghor, Kouna Seck, Bineta Boye et les premières quatre femmes élues députés sous les couleurs du P.D.S en 1978 que sont : Sophie Ndiaye Cissokho, Coumba Ba, Mariétou Sène et Fatou Kane auxquelles j’ajouterais leurs cadettes Ndèye Suzanne Sanokho, Ami Collé Diène, Coumba Ndiaye, Diatou Bathily, Ndèye Maguette Dièye et Emilie Carva.

Il faut dire que la création du PDS a été le fruit d’une rencontre entre un groupe de cadres de la Casamance qui voulaient créer un parti dénommé SUNUGAL et les initiateurs du manifeste des DEUX CENTS dirigés par Maître Abdoulaye Wade.

Après plusieurs réunions tenues à la Plantation de l’époque, l’idée de créer ce parti a été définitivement retenue. La suite est connue. De Parti de contribution, le PDS était devenu un parti presque insurrectionnel impliqué, à tort ou à raison, dans beaucoup d’affaires parmi lesquelles : l’affaire des armes libyennes en 1982, la violence post-électorale de 1988, l’assassinat de Maître Babacar Sèye en 1993, la mort de policiers à la suite d’une marche aux Allées du Centenaire à la suite d’un meeting organisé par le PDS et les Moustarchidines.

Pour revenir au contexte, je rappelle qu’il était difficile de tenir des réunions publiques parce que les préfets et sous-préfets les interdisaient systématiquement.

C’est au prix d’une lutte âpre que le PDS avec à sa tête, le Général Wade arrachait la loi 78-02 du 29 janvier 1978 qui instaurait le régime de Déclaration et non d’Autorisation pour la tenue de manifestations publiques.

Vous le constaterez avec moi, j’ai été de tous les combats, durant ces années de braise pour l’avènement d’un multipartisme intégral, d’une démocratie véritable et du respect scrupuleux des libertés individuelles et collectives.

Ce combat m’a fait signer en 1977, mon premier article de presse dans le journal AND SOPI créé par Mamadou Dia et ses amis du PAI-SENEGAL devenu PIT que sont Maguette Thiam et Sémou Pathé Guèye.

En 1973, je signais dans le journal Walf Fadjri un article demandant la suppression des listes nationales pour l’élection des députés. Je le souligne parce que cet article avait fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Ce même combat m’a conduit en prison en 1979 à Thiès dans des conditions atroces en compagnie de Pape Samba Sylla et de feu Guirane Ndiaye. J’étais à l’époque Responsable Régional de Thiès UJT (et non UJTL), poste pour lequel je fus élu en 1978.

Cette précision est importante par ce que le PDS n’est pas né Libéral mais Socialiste.

Cet engagement politique m’a amené partout dans le pays pour avoir visité et séjourné dans toutes les communautés rurales et communes du Sénégal. Cet engagement m’a permis de participer avec le P.D.S aux élections communales et rurales de novembre 1976 dans les régions de Diourbel et Louga, qu’il faut le rappeler, formaient une seule et unique région qui s’appelait région de Diourbel, aux élections générales de 1978, générales parce que, la présidentielle, les législatives et les locales s’organisaient le même jour. Il y a eu aussi les locales de 1979 en Casamance et de 1980 dans la région du fleuve. Tout ceci pour dire que j’ai eu le temps de parcourir mon pays, d’écouter mes concitoyens, de connaitre leurs ambitions ; en un mot je crois connaitre le Sénégal, mais aussi et surtout les Sénégalais. C’est fort de cette expérience, que je décline ici le SENEGAL DE MES REVES basé sur les axes suivants :

Combattre la Corruption, l’Impunité, l’Indiscipline, le Gaspillage et le mauvais comportement de chacun d’entre nous. Mener une politique hardie afin que tous les Sénégalais se sentent égaux devant la loi. Eradiquer en cinq (5) ans le chômage dans notre pays (j’y reviendrai pour vous dire comment). Accentuer la lutte contre le terrorisme et la violence qui déstabilisent notre sous-région. Soumettre aux Sénégalais une constitution sénégalaise à la suite de larges concertations avec toutes les couches sociales de notre pays. Cette constitution prendra en charge nos propres réalités socio-culturelles et religieuses. Assainir la vie politique par une limitation, démocratique du nombre de partis politiques.

Pour cela, les coalitions de partis, seront interdites pour les élections législatives et tous les partis devront aller individuellement à la conquête du suffrage des Sénégalais.

Tous les partis qui ne se présenteront pas aux élections législatives ou qui n’auront pas obtenu de siège à l’Assemblée nationale, seront dissouts.

Le nombre de députés sera réduit et ramené à cent (100), dont 25 représenteront les Sénégalais de l’extérieur et les personnes handicapées, la liste nationale sera supprimée, tous les députés élus au scrutin uninominal à deux tours, les salaires des députés supprimés et remplacés par des indemnités de session. Le gouvernement devra comporter quinze (15) membres en plus du Premier Ministre.

Le Président de la République sera également chargé des Forces Armées.

Il s’agit d’avoir de grands Ministères, avec des Directions fortes, ce qui assure un bon fonctionnement et une efficacité dans le travail. Les ministères que je nommerai sont :

Un Ministère de la sécurité, de l’intérieur et de la formation civique qui aura sous sa responsabilité, la police et la gendarmerie. L’accent sera mis sur la formation civique. Le service militaire ou civique sera obligatoire parce que tous les dossiers administratifs comporteront entre autres une attestation délivrée par ces deux services.

Un Ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.

Un Ministère de la justice et des droits.

Un Ministère de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur.

Un Ministère du développement rural qui gère l’agriculture, l’élevage et l’hydraulique rurale, les forêts et chasse.

Un Ministère de travaux publiques, de l’urbanisme, de l’habitat et des transports.

Un ministère de la santé et des affaires sociales.

Un Ministère de la jeunesse et des sports.

Un Ministère de la fonction publique, de l’emploi et de la modernisation de l’état.

Un Ministère du pétrole et des énergies.

Un Ministère du commerce, de l’industrie et des PME.

Un Ministère de la culture, du tourisme et de la communication.

Un Ministère de la pêche.

Un Ministère des finances, du budget, de l’économie et de la coopération

Une Haute Autorité chargée des Daaras et personnes handicapées sera mise sur pied et rattachée au Président de la République.

Un découpage territorial concerté sera fait dans le but d’avoir des régions économiquement fortes et culturellement solidaires.

Touba aura un statut particulier. Saint Louis, Kaolack, Ziguinchor, Tambacounda passeront du statut de commune à celui de ville.

La grande région de la Casamance sera reconstituée ainsi que celles du Sine-Saloum et de Tambacounda. Le Diènder sera rattaché au Cap-Vert et Thiès deviendra le Cayor naturel et passera de département à région.

Ensuite, l’appellation d’une région dépendra de l’histoire de celle-ci comme par exemple : la Région de Casamance, le Sine Saloum, le Walo, le Boundou, etc.

Les langues nationales seront utilisées dans les écoles et un accent particulier sera mis sur l’alphabétisation de nos populations dans un pays où la majeure partie est analphabète.

La formation universitaire sera réservée à l’élite car la plupart des étudiants seront orientées vers des filières à vocation professionnelle avec des Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel qui seront créés dans toutes les régions avec des spécificités tenant compte des réalités locales

Ces régions fortes, devront être dirigées par un Conseil Régional dont le président siégera au gouvernement avec rang de ministre sans portefeuille. Notre pays, en plus de l’Assemblée nationale, sera doté d’organes consultatifs très peu coûteux. Il s’agira de :

Un Sénat dont les membres seront âgés de 60 ans et plus.

Un conseil économique et social composé de membres issus des collectivités territoriales, travailleurs, du patronat, de la magistrature, de l’ordre des avocats, des notaires, etc.

Un Haut Conseil religieux et coutumier.

Un Haut Conseil de la femme.

Un Haut Conseil de la jeunesse.

Un Congrès des institutions qui sera l’assemblée générale de toutes ces institutions. Ce congrès devra se tenir au moins deux fois tous les ans sous la présidence du chef de l’état.

Les Directeurs Généraux devront être nommés à la suite d’un appel à candidature. Un comité composé de représentants de la présidence de la république, de l’Assemblée nationale, de la Primature, de la Cour des Comptes, de l’Inspection Générale d’Etat, des journalistes, des avocats, de notaires entre autres, sera chargé de la sélection des trois meilleurs profils qui seront remis au Chef de l’Etat. Eradiquer le chômage : En 2024, le Sénégal sera un pays pétrolier et gazier. Pour éradiquer le chômage, il faudrait verser la totalité des recettes émanant du gaz et du pétrole à cette lutte contre le chômage.

Nos ressources seront, en priorité, transformées sur place et non exportées à l’état brut.

Tous les ateliers de mécaniciens, tôliers, peintres, cordonniers, couturiers etc. seront recensés, encadrés et soutenus financièrement et matériellement par l’Etat.

Il en sera de même pour les apprentis qui ont terminé leur formation. L’Etat sera tenu de leur donner un emplacement et de leur payer le matériel nécessaire à l’exercice de leurs professions.

Les étudiants ayant terminé leur formation seront également pris en charge et financés par l’Etat pour leur insertion.

Le concept ASC (Association Sportive et Culturelle) outil de développement va devenir une réalité, elles seront encadrées, formées et financées pour gérer leur quartier dans le domaine de l’environnement et de la sécurité.

Elles seront jumelées aux écuries de lutte pour faire ce travail.

Les équipes de football de ligue 1 recevront chacune deux cent millions (200.000.000 Fcfa) de subvention par an, celles de ligue 2 cent millions (100.000.000 Fcfa), celles de la nationale 1 et nationale 2 cinquante millions (50.000.000 Fcfa) chacune.

Les anciens sportifs, internationaux surtout, seront financés individuellement ou collectivement selon les projets qu’ils portent.

La culture dans sa globalité ne sera pas en reste et l’artiste pourra en fin vivre de son art.

Les femmes transformatrices seront soutenues par ce fonds.

Les marchands ambulants et tabliers seront aussi financés soit dans ces activités ou dans une reconversion.

La construction d’infrastructures sportives de qualité aura aussi une part belle dans notre politique sportive.

Les communes qui sont des démembrements de l’Etat devront obligatoirement participer activement à la gestion de l’environnement par la création d’espaces verts, d’aires de jeux etc.

Il ne sera pas exclu d’acquérir des maisons pour les transformer en structure d’occupation de la jeunesse. Le sport n’est plus seulement un loisir, il fait partie de l’éducation des jeunes, un facteur de promotion de la santé. Il est aussi régulateur social et facteur de développement.

Le PRODAC qui est une excellente initiative sera décentralisé avec des mini-fermes installées partout au Sénégal.

Tous les travailleurs à qui les tribunaux ont accordé des indemnités seront payés grâce à ce fonds.

Protection de nos ressources halieutiques : Il s’agira de suspendre toutes les licences délivrées à des bateaux étrangers pendant une période de cinq (5) ans, ce qui permettra à nos poissons de se reproduire, à nos pêcheurs locaux d’y trouver leur compte mais aussi cette période permettra de renégocier tous les contrats signés dans ce sens. Politique environnementale : Nous subissons tous le réchauffement climatique qui est le fait de l’homme, il nous faudrait donc accentuer la lutte contre la déforestation, libérer tout le littoral du Cap Manuel à Guédiawaye et rendre toutes les plages publiques et non privées. La mer appartient à toute la population, ces bienfaits doivent donc profiter à celle-ci. La question foncière sera traitée en priorité et les populations ne seront plus spoliées de leurs terres. Toutes les affectations contestées seront immédiatement suspendues afin de trouver des solutions concertées. Politique panafricaniste : Il faudrait réaffirmer notre politique panafricaniste dont le soubassement serait la création d’un gouvernement sous régional entre la Gambie, la République de Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il est évident que les ressources hydrauliques, agricoles, minières, pétrolières et gazières de ces différents pays réunis feront de notre sous-région une des fédérations les plus développées au monde.

Je ne me trompe pas, cette idée n’est pas une utopie, mais elle ne se réalisera pas de sitôt.

Par contre, il est possible, voire indispensable et urgent de régler la question relative à la nationalité. Comment peut-on comprendre que des jeunes, des hommes et des femmes, dont les arrières grands parents sont établis au Sénégal depuis près d’un siècle, ne puissent pas obtenir la nationalité sénégalaise et pourtant c’est ce que nous exigeons des Européens. Dans le domaine de la coopération civile, commerciale et militaire, le Sénégal cessera d’être la chasse gardée de l’Occident. Notre crédo sera la célèbre phrase du Général De Gaule selon laquelle « l’Etat n’a pas d’ami mais des intérêts »

Ma volonté est, de reconnaitre la nationalité de ces concitoyens dont les grands parents et parents sont nés au Sénégal.

Mon dernier mot s’adresse à la jeunesse de mon pays.

Chers jeunes, si vous êtes aujourd’hui frappés par le chômage, ce n’est ni de votre faute, encore moins de votre responsabilité.

Si nos écoles et universités traversent des difficultés que nous savons, ce n’est ni de votre responsabilité encore moins de votre faute.

Si une mauvaise politique économique et sociale appliquée depuis les années 60 a encouragé l’exode rural, ce n’est ni de votre responsabilité, encore moins de votre faute. Si beaucoup d’entre vous pensent que l’Europe et les Etats Unis constituent l’El Dorado, ce n’est ni de votre responsabilité encore moins de votre faute.

Ce sont vos anciens que nous sommes, et les gouvernants qui en sont responsables. Mais, il faut le préciser également, ce n’est pas une raison pour vous de baisser les bras ou de vous laisser entrainer par des fléaux qui ne feront que vous perdre. C’est la raison pour laquelle je lance un appel à chacun et à chacune d’entre vous pour qu’ensemble, la main dans la main, nous prenions en charge les destinées de ce pays mais également notre avenir en main ; je vous le dis par ce que C’EST POSSIBLE, je vous le dis par ce que J’Y CROIS, je vous les dis par ce que C’EST MA CONVICTION !!!

Si vous m’élisez, je m’engage devant Dieu et devant les Hommes à apporter ces changements dans une période de 5 ans.

C’est pourquoi, je lance un appel aux contractuelles de la santé, aux travailleurs de l’électricité, tous en lutte pour leur intégration que le moment est venu de se joindre à nous pour trouver une solution à leur problème, six (6) mois après mon élection.

Comme vous le constatez, mon objectif est de remettre entre les mains de nos cadets un pays discipliné, organisé où l’impunité serait bannie, où seul le mérite serait récompensé, un pays pleinement engagé dans le combat pour l’unité de l’Afrique qui passe par un gouvernement sous-régional.

Je termine par cette belle chanson brésilienne qui dit que « Si on rêve seul, ce n’est qu’un rêve. Mais quand tout un peuple se met à rêver, c’est le commencement de la réalité » Alors je vous invite tous ensemble à rêver pour ce Sénégal.

Serigne Mbacké NDIAYE

Candidat à l’élection du 25 Février 2024