Serigne Mountakha entame une retraite spirituelle de trois semaines

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a annoncé qu’il observera une retraite spirituelle de trois semaines, selon une déclaration faite par son porte-parole Serigne Abdou Latyf Mbacké.

Cette décision, motivée notamment par l’âge et le poids des responsabilités, vise à lui permettre de se ressourcer et de se consacrer pleinement au recueillement. La période choisie correspond aux trois dernières semaines du mois de la Korité.

Durant cette retraite, l’accueil des fidèles sera assuré par le porte-parole, garantissant ainsi la continuité des activités et des échanges avec la communauté.

Ce retrait s’inscrit dans une pratique régulière du guide mouride, connu pour ses moments de recueillement, essentiels à sa mission spirituelle