Ansoumana Dione dresse un bilan critique du régime

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, Ansoumana Dione, président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), livre un constat sévère. Selon lui, les deux années écoulées se résument davantage à une rivalité politique qu’à une amélioration des conditions de vie des Sénégalais.

Du 24 mars 2024 au 24 mars 2026, le Sénégal n’aurait connu, selon Ansoumana Dione, aucune avancée notable dans les secteurs clés de la vie nationale. Chômage, insécurité, accès aux soins de santé, agriculture, éducation, pêche, tourisme, petites et moyennes entreprises : la liste des attentes non satisfaites reste longue. « La déception demeure et reste la chose la plus partagée », affirme-t-il.

Pour le président de l’ASSAMM, le duo exécutif formé par Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko semble davantage préoccupé par les échéances électorales à venir que par les missions confiées par les citoyens. Une situation qui, selon lui, fragilise la confiance de la jeunesse et accentue le désarroi social.

Face à ce qu’il considère comme une impasse, Ansoumana Dione appelle le chef de l’État à dissoudre son gouvernement et à faire appel aux « forces vives de la nation ». Il plaide pour la mise en place d’une équipe capable de répondre concrètement aux urgences, notamment dans le secteur de la santé. « Le Sénégal n’appartient pas à un groupe d’hommes politiques qui doivent continuer à prendre en otage plus de dix-huit millions de personnes », martèle-t-il.

Ansoumana Dione exhorte Bassirou Diomaye Faye à assumer pleinement son rôle de gardien de la Constitution et à engager un véritable changement d’équipe. Pour lui, seule une refondation gouvernementale pourrait redonner espoir aux populations et répondre aux défis pressants du pays.