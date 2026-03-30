Violences après Guédiawaye–Pikine : la LSFP condamne fermement les débordements

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a fait part de sa profonde consternation après les débordements survenus à la fin du duel opposant Guédiawaye FC à l’AS Pikine, comptant pour la 21ᵉ journée du championnat de Ligue 1.

Dans une note rendue publique ce lundi 30 mars, l’instance dirigeante du football professionnel a dénoncé des « actes de vandalisme, de sabotage et de violences » qui ont éclaté après la rencontre. Ces incidents ont provoqué d’importants dégâts matériels, touchant notamment des véhicules, des parkings privés et des habitations situées aux alentours.

La LSFP condamne avec fermeté ces comportements qu’elle juge « inacceptables » et qui, selon elle, ternissent l’image du football sénégalais.

L’instance rappelle que ce match avait été classé à haut risque en raison de sa forte popularité et du contexte de mobilisation. Des correspondances officielles avaient d’ailleurs été adressées aux autorités compétentes pour renforcer la sécurité.

La Ligue précise enfin que des réunions préparatoires avaient été organisées avec les forces de l’ordre et les autorités administratives, et assure avoir pris toutes les mesures relevant de ses responsabilités pour garantir le bon déroulement de l’événement.