Service de la dette : les montants colossaux que l’État du Sénégal devra payer !

L’Etat du Sénégal ne semble pas encore voir le bout du tunnel avec l’affaire de la dette dite cachée. En effet, les autorités du pays ont revu à la hausse leurs prévisions de paiements, pour ce qui est du service de la dette dans un document budgétaire révisé.

Selon Reuters, le montant total des paiements du principal et des intérêts pour 2026 a été projeté à 5490 milliards de francs Cfa dans le document révisé. Soit une augmentation de plus de 11% par rapport aux projections de juin, indique la même source.

L’agence de presse renseigne que pour 2027, le montant total du service de la dette a bondi de près d’un tiers pour atteindre 4410 milliards de francs CFA, tandis que pour 2028, le total a grimpé de près de 50% pour atteindre 4970 milliards de francs CFA.

Le ministère des Finances a publié le document budgétaire mis à jour lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, où le Sénégal a entamé des négociations avec le Fonds sur un nouveau programme de prêt.

«Le porte-parole du FMI a déclaré que le ratio dette/PIB du Sénégal – comprenant la dette du gouvernement central, la dette détenue par les entreprises publiques et les arriérés intérieurs – s’élevait à 132 % à la fin de 2024», informe Reuters repris par Seneweb