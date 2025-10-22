Tribunal : Le fils de l’ancien procureur Abdou Karim Diop condamné à…

Ibrahima Diop, fils de l’ancien procureur de la République près le tribunal de Dakar, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Le jeune homme était poursuivi pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux au préjudice de la dame Rokhaya Niang et du directeur de l’école Écomixte, Pape G. Balayere.

A la barre, Ibrahima Diop a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué avoir mis sur pied une académie sport-études et noué un partenariat avec l’école dirigée par Pape G. Balayere où il a inscrit plusieurs jeunes. Toutefois, des retards de paiement sont survenus pour certains élèves, entraînant une dette de 1 386 000 F CFA envers l’établissement.

S’agissant de la dame Rokhaya Niang, le prévenu a soutenu que le projet de voyage à l’étranger de son fils avait échoué à cause de la perte de son passeport, précisant qu’il lui avait remboursé le coût des billets d’avion qu’elle avait achetés.

La partie civile, Rokhaya Niang, a réclamé 2 000 000 F CFA de dommages et intérêts. De son côté, Pape G. Balayere s’est désisté de sa constitution de partie civile, ayant été désintéressé par la défense. Le procureur, lui, a sollicité une peine de deux ans de prison, dont trois mois ferme, et une amende de 200 000 F CFA.

La défense, assurée par Maitres El Hadj Diouf, Mor Samb et Souleymane Soumaré, a plaidé la relaxe pure et simple, estimant qu’aucun délit n’était constitué dans ce dossier.

En rendant son délibéré, le tribunal a relaxé le prévenu des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, mais l’a reconnu coupable d’abus de confiance. Il a été condamné à verser la somme de 1 500 000 F CFA à Rokhaya Niang à titre de dommages et intérêts.

Source : Seneweb