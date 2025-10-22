Badara Gadiaga convoqué devant le juge pour son audition au fond

Le chroniqueur de la Télévision Futurs Médias (TFM), Badara Gadiaga, est convoqué pour son audition au fond devant le juge du premier cabinet du tribunal de Dakar. Selon les informations de Seneweb, cette audition est programmée ce lundi 27 octobre 2025.

Badara Gadiaga avait été inculpé le 14 juillet 2025 par le doyen des juges d’instruction. Les charges retenues contre lui sont multiples :discours contraires aux bonnes mœurs ; diffusion de fausses nouvelles ; offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République.

Il est également poursuivi pour violation des articles 80 alinéa 2, 254, 255 et 257 du Code pénal. L’article 257, en particulier, réprime la réception, la sollicitation ou l’acceptation de dons, présents ou subsides en vue de mener une propagande susceptible de compromettre la sécurité publique.