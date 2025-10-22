Affaire d’extorsion : 10 000 Problèmes et Lamine Kangam condamnés

Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a rendu son verdict ce mercredi dans l’affaire d’extorsion de fonds opposant le marabout Serigne Abdoulaye Faye au rappeur Mohamed Fall, plus connu sous le nom de « 10 000 Problèmes », et à l’influenceur Lamine Kangam.

Jugés en flagrant délit, les deux prévenus ont été reconnus coupables et condamnés à des peines distinctes. Selon des informations rapportées par Seneweb, Lamine Kangam a écopé de deux ans de prison, dont six mois ferme, tandis que Mohamed Fall alias « 10 000 Problèmes » a été condamné à un an d’emprisonnement, dont trois mois ferme.

Le tribunal a également ordonné le remboursement de la somme de 1 300 000 F CFA versée par la victime.

L’affaire remonte à la diffusion, sur les réseaux sociaux, de plusieurs vidéos où les deux mis en cause accusaient publiquement Serigne Abdoulaye Faye d’actes d’homosexualité. Dans ces séquences, Lamine Kangam était allé jusqu’à prétendre que le marabout entretenait des relations avec de jeunes garçons, censés devenir riches après ces prétendus rapports.

D’après les conclusions de l’enquête menée par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, après avoir diffusé ces accusations, les deux hommes auraient exigé une somme d’argent au marabout pour retirer les vidéos compromettantes. Serigne Abdoulaye Faye aurait versé 1,3 million de F CFA, mais les accusés n’auraient pas respecté leur engagement.

À la barre, les prévenus ont tenté de se justifier, affirmant qu’il s’agissait simplement de « manœuvres pour soutirer de l’argent ». Une ligne de défense jugée peu crédible par les juges, qui ont retenu l’infraction d’extorsion et prononcé des peines fermes à leur encontre.