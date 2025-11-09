Seydou Guèye à Ousmane Sonko : « Dissoudre l’APR relève du fantasme »

Il n’aura pas fallu 24 heures pour que l’Alliance pour la République (APR) réagisse aux propos d’Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF, lors de son grand meeting tenu au parking du stade Léopold Sédar Senghor, a évoqué la possibilité de dissoudre l’APR, suscitant une vive réaction de l’ancien porte-parole du parti de Macky Sall, Seydou Guèye.

Invité de la Radio Futurs Médias (RFM), ce dernier a balayé l’idée d’un revers de main : « Cela relève du fantasme et de la menace. Ils nous trouveront face à eux. Nous sommes un parti fort, organisé et ancré dans le pays », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre estime par ailleurs que « les Sénégalais commencent à regretter le départ de Macky Sall ». « Il n’y a pas encore d’indicateurs précis, mais au vu de ce que l’on ressent dans l’opinion, le retour de Macky Sall est devenu un impératif et une urgence », a-t-il ajouté.

Seydou Guèye a également affirmé que l’APR demeure une force politique incontournable : « Le parti ne se taira pas. Il reste une réalité politique incontestable au regard des nombreuses réalisations accomplies dans ce pays », a-t-il conclu.