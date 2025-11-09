Ayib Daffé : « Le système résiste encore, mais la transformation est en marche »

Près de deux ans après l’arrivée au pouvoir du duo Diomaye–Sonko, les promesses de changement peinent encore à se concrétiser. Invité de l’émission « En vérité » sur Radio Sénégal, Ayib Daffé, secrétaire général du PASTEF et président de son groupe parlementaire, a expliqué les causes de cette lenteur, qu’il attribue principalement à la persistance du « système ».

Selon lui, cette structure héritée de l’histoire coloniale continue de peser sur le fonctionnement de l’État. « Le système existe depuis avant notre indépendance. Ce sont des pratiques qui ne tiennent pas compte de l’intérêt général. On ne peut pas les effacer en 18 mois », a-t-il souligné, insistant sur la profondeur du chantier engagé.

Le député a également mis en cause certaines résistances internes : « Il y a, au sein même de l’État, des personnes qui ne veulent pas que les réformes aboutissent. Elles cherchent à freiner ou à faire marche arrière. C’est cela, le système qu’il faut combattre. »

Ayib Daffé a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une transformation globale impliquant les trois pouvoirs — exécutif, législatif et judiciaire. Il a souligné le rôle clé de la justice dans la réussite du projet de gouvernance. « La bonne gouvernance dépend d’une justice transparente, efficace, équitable et accessible à tous. Les textes existent, le vrai défi, c’est leur application », a-t-il rappelé.

En conclusion, le responsable du PASTEF a appelé à la patience et à la mobilisation collective : « La lutte contre le système est un combat de longue haleine, inscrit dans la perspective de 2050. C’est un effort continu pour refonder durablement l’État sénégalais. »