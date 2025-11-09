Seydou Guèye critique le Téra-meeting d’Ousmane Sonko : « Rien de nouveau sous le soleil »

Au lendemain du grand rassemblement d’Ousmane Sonko à Dakar, le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Seydou Guèye, a réagi dans l’émission « Grand Jury » de la RFM, ce dimanche 9 novembre. L’ancien ministre a qualifié le Téra-meeting du Premier ministre de « populiste » et « dénué de substance ».

Selon lui, la rencontre n’a apporté aucun élément nouveau au débat national. « Il a parlé haut, fort et longtemps, mais rien de nouveau sous le soleil. Les Sénégalais attendaient une thérapie pour le pays, pas une série d’accusations », a-t-il déclaré.

L’ex-secrétaire général du gouvernement estime qu’Ousmane Sonko « privilégie les tribunes populaires à la rigueur institutionnelle », rappelant qu’il « dispose déjà des espaces nécessaires — Conseil des ministres, conseils interministériels, Assemblée nationale — pour aborder les questions d’État ».

S’agissant des propos du Premier ministre à l’encontre de Macky Sall, Seydou Guèye accuse Ousmane Sonko de « mener une croisade » contre l’ancien président. « Il veut ternir l’œuvre du président Macky Sall et effacer son nom du cœur des Sénégalais. Mais c’est peine perdue », affirme-t-il.

Enfin, le porte-parole de l’APR invite le chef du gouvernement à se concentrer sur les priorités du pays : « Les Sénégalais ne veulent pas qu’on leur désigne une cible à détester, ils veulent un avenir à construire. »