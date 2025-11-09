Dieguy Diop : « La sortie de Ousmane Sonko a ridiculisé Mimi Touré »

Au Tera Meeting, le Premier ministre Ousmane Sonko a indirectement attaqué certains alliés de la coalition Diomaye président. Rapidement, les yeux se sont tournés vers Abdourahmane Diouf, largement critiqué ces derniers temps par les « Pastefiens » après ses sorties, et Mimi Touré.

Dans une publication reprise par Seneweb, Dieguy Diop, ancienne Directrice de la promotion sociale sous Macky Sall, parle de karma. « Aminata Touré a vendu son âme au diable en quittant l’APR pour rallier la coalition Diomaye Président lors de la présidentielle de 2024. La sortie d’Ousmane Sonko lors du Tera Meeting de ce samedi l’a ridiculisée devant tout le monde. En tant que femme leader, elle a été humiliée par les propos du président du Pastef qui l’a qualifiée de « seytané ». Le karma existe bel et bien », a écrit Dieguy Diop.

« Elle devait être reconnaissante à vie envers Son Excellence Macky Sall, qui a fait d’elle la première femme ministre de Souveraineté. Mais il n’y a que sa petite personne qui l’intéresse », a ajouté l’ « Apériste ».