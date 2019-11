Seynabou Diouf lauréate du prix de la policière des Nations-Unies

L’officière de police sénégalaise Seynabou Diouf a été désignée lauréate 2019 du Prix de la policière des Nations-Unies, pour son travail d’appui aux survivants de violences sexuelles au sein du Réseau des femmes de la police de la MONUSCO.

La distinction lui sera remise mardi lors d’une cérémonie prévue au siège des Nations-Unies, à New York, à l’occasion de la 14e édition de la Semaine de la police de l’ONU, précise la même source.

’’Commandante au sein de la Police nationale du Sénégal, Seynabou Diouf a été récompensée pour son service au sein de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO-RDC)’’, indique un communiqué parvenu à l’APS.

Elle dirige actuellement un groupe de travail pour aider à prévenir et à combattre l’exploitation et les abus sexuels à Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo (RDC).

Seynabou Diouf est également responsable du Réseau des femmes de la police de la MONUSCO qui relie des policières dans des activités de formation, d’accompagnement et de développement professionnels et d’appui mutuel.

’’Le comité de sélection a récompensé la Commandante Diouf pour son service exemplaire, qui a eu un impact direct et positif au sein de la population locale et de la Police nationale congolaise’’, fait-on valoir.

« Par son travail en appui aux survivants de violences sexuelles au sein du Réseau des femmes de la police de la MONUSCO et ses initiatives visant à renforcer la police de proximité dans la Police nationale congolaise, elle incarne l’esprit de cette récompense et les valeurs de l’Organisation », a témoigné le commissaire Luis Carrilho, conseiller de police de l’ONU, cité dans le communiqué.

Avec une expérience de plus de 33 ans au sein de la police nationale sénégalaise, la commandante Seynabou Diouf, a dit être honorée de recevoir cette distinction.

’’Cela compte beaucoup pour moi. La prévention de l’exploitation et des abus sexuels est une priorité pour moi, pour mon équipe et pour la MONUSCO. Nous sommes récompensés de nos efforts’’, a-t-elle ainsi réagi.

La commandante Diouf a été sélectionnée parmi 30 candidates de huit missions, rappelle le texte.

Le Prix de la policière de l’ONU a été créé en 2011, pour honorer la contribution exceptionnelle des femmes officiers de police aux opérations de paix des Nations unies ainsi qu’à l’autonomisation des femmes.

