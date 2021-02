« Si Sonko avait respecté les conseils de Me Wade, tout cela ne serait pas arrivé » (Cheikh Bara Dolly)

Cheikh Bara Dolly, dans un entretien avec Source A, est revenu sur les conseils qu’Abdoulaye Wade avait prodigués à Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viols et de menaces de mort. Selon le président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie si le leader du Pastef avait respecté les conseils donnés par le « Pape du Sopi », on en arriverait pas là.

« Le président Abdoulaye Wade est comme un père pour Ousmane Sonko. Il a eu une entrevue avec lui, avant cette histoire et a discuté avec lui. Parmi les recommandations qu’il lui avait faites, figure le fait de faire attention à ce qu’il mange, où il pose les pieds. Maître Abdoulaye Wade avait aussi conseillé à Sonko d’amener avec lui sa femme, quand il part en voyage. Ce qui veut dire que notre secrétaire général s’est toujours soucié d’Ousmane Sonko, notamment de ce qui peut lui arriver », a révélé le président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie dans les colonnes du journal.

Et selon Cheikh Bara Dolly, « Maître Abdoulaye Wade a beaucoup d’estime pour Ousmane Sonko. Je pense que si ce dernier avait respecté ses conseils, tout cela ne serait pas arrivé ».