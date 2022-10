Simplon étale ses tentacules…un nouveau siège implanté à Dakar

La couverture numérique est un véritable défi en Afrique. 840 millions d´africains peinent à utiliser les outils numériques. et une entreprise sur deux manque de compétences internes pour accompagner la montée en puissance des pratiques liées au numérique.

Face à cette réalité, Simplon lance son hub pour renforcer ses actions de développement des compétences numériques au Sénégal ainsi que sur l’ensemble du continent africain. Ce jeudi, cette structure créée en 2018 a implanté son siège à la Cité Keur Gorgui (Dakar). Ousmane Thiongane, Conseiller spécial du Président de la République, en compagnie de l’ambassadeur du France au Sénégal, a coupé le ruban.

Ces locaux sont dotés de technologies de dernière pointe pour permettre aux apprenants de se conformer aux normes internationales. Ce siège ouvert à Dakar est composé d’un studio pédagogique pour formation, d’un centre de préparation et de passage de certifications, d’une agence web, et d’un espce dédié à l’initiation.

La particularité de cet espace est qu’il est adapté aux enfants et aux personnes en situation de handicap. Selon le directeur général, à «Simplon, il ne s’agit pas uniquement de former. Mais aussi de donner des emplois». Pour se faire, cette structure est en parfaite collaboration avec des entreprises partenaires.

Simplon Africa ne se limite pas uniquement au Sénégal. Il est aujourd’hui présent dans seize pays sur le continent avec un réseau de fabriques sociales en propre mais aussi un dispositif d’accompagnement de partenaires locaux en vue de rendre accessibles les formations aux métiers du numérique. « Nos formations sont accessibles. J’ai l’habitude de dire qu’on a besoin de deux critères : motivation et disponibilité. Parce que ces formations non-subventionnés vont coûter chères », dit-il.

A ce jour, 9587 personnes ont été formées avec un taux d’insertion de 90% sur 2750 formés en métier. Dont 500 personnes formées sur des formations métiers. Aux détracteurs de Simplon, Bouna Kane dira : « On a la capacité de dire où sont nos apprenants. Parce qu’on a de très bonnes relations avec les entreprises dans lesquelles on les place. Et aujourd’hui on tourne autour de 92% de sorties positives », lance-t-il.

L’Etat du Sénégal, par la voix de Ousmane Thiongane, se réjouit de l’implantation du siège de Simplon Afrique à Dakar

Aliou Ngom pour Xibaaru