L’ex-Commissaire Cheikhna Keita recadre Mame Matar Gueye

Désolé, Mame Matar Gueye.

Si effectivement l’idée d’une médiation entre le Président de la République et Ousmane Sonko vient de Jamra, je vous demande de la retirer. Parce qu’elle est très réductrice de la dimension du problème auquel le Sénégal est actuellement confronté. Ce qu’il vit ne provenant pas du tout d’un conflit opposant ces deux personnes, mais plutôt de situations nées de comportements dangereux qui ont déréglé l’ordre normal des choses. Dès lors, leur remise à l’endroit ne peut pas provenir de négociations entre des personnes, quelle qu’elles soient, mais plutôt du rétablissement de tout ce qui a été dérangé et volontairement bafoué par l’une ou l’autre de ces personnes, et par bien d’autres personnes. qui sont parmi nous. Pour cela, il nous faudra absolument dire les fautes de chacun et l’obliger à en assumer les responsabilités, à en subir les conséquences.

En effet, il y’a des choses comme le bon ordre et la tranquillité, le respect des instructions, l’honneur du pays et la dignité de la nation, le respect des autorités qui incarnent l’état, l’unité nationale et le respect des lois entre autres, qui ne se négocient pas. Elles doivent simplement être. Et quiconque entrave leur fait doit être sanctionné.

N’evitons donc pas de dire le mal qui s’est emparé du Sénégal et d’en punir les responsables. Sinon, nous risquons de lui plaquer des semblants de solutions, du vernis qui lui causera plus de mal encore. Parce que sous le prétexte d’avoir été blanchis et investis dans des rôles et des pouvoirs extraordinaires par des accords négociés pour esquiver les problèmes, des délinquants de la pire des espèces échapperont à la justice et l’impunité qui leur aura été ainsi accordée finira de discréditer toutes les instructions de la république en consacrant des droits spécieux et des libertés que certains auront le sentiment de s’être eux mêmes octroyés du fait de leur audace et de leur outrecuidance. Un tel précédant est dangereux.

Pour dire que ceux qui pensent à une médiation, reconnaissent par la même occasion que le Sénégal connait actuellement une crise dont la gravité appelle qu’il lui soit immédiatement trouvé des solutions. Mais cela ne doit pas être une raison de sacrifier des choses comme le respect des lois qui est indispensable au bon déroulement de la vie d’une communauté quelle qu’elle soit.

ALLONS DIRE AUX SÉNÉGALAIS AUTRE CHOSE QU’UNE MÉDIATION CAR POUR RÉGLER CETTE CE QU’IL FAUT, C’EST DE METTRE CHACUN DE NOUS DEVANT SES RESPONSABILITÉS.

Vive le Sénégal

Cheikhna Cheikh Sadibou Keita

Citoyen engagé