Situation au Venezuela : La CEDEAO appelle au respect du droit international

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a fait part de son inquiétude face aux derniers événements survenus en République bolivarienne du Venezuela. Dans une déclaration rendue publique à Abuja, l’organisation régionale a insisté sur la nécessité de préserver la souveraineté des États et de privilégier un dialogue inclusif pour résoudre la crise.

Tout en reconnaissant le droit des nations à combattre des menaces transnationales telles que le terrorisme ou le trafic de stupéfiants, la CEDEAO a rappelé que la communauté internationale demeure tenue de respecter l’intégrité territoriale des pays, conformément aux principes du droit international et à la Charte des Nations Unies.

L’organisation ouest-africaine s’est par ailleurs alignée sur la position de l’Union africaine, exprimée le 3 janvier 2026, qui appelle les acteurs vénézuéliens à la retenue et à un dialogue ouvert. Elle a réaffirmé sa solidarité envers le peuple du Venezuela et exhorté les États à respecter son indépendance.

Cette prise de position intervient dans un climat de tensions mondiales, marqué par une intervention militaire américaine au Venezuela. Celle-ci s’est traduite par l’arrestation du président Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores, transférés à New York pour y être inculpés. Ces événements ont suscité une vague de réactions sur le continent africain.

Le Tchad et le Ghana ont rapidement dénoncé l’opération. N’Djamena a réaffirmé son attachement au droit international à l’issue d’un échange diplomatique avec Caracas. Accra, de son côté, a qualifié l’action américaine d’« invasion unilatérale », appelant à une désescalade immédiate et à la libération du président Maduro, tout en dénonçant des velléités coloniales contraires à l’ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale.