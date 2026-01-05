Bargny : Un agent de sécurité arrêté pour le viol d’une fillette de 10 ans

Le Poste de Police de Bargny a interpellé dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, un agent de sécurité soupçonné d’avoir violé une fillette de 10 ans dans un bâtiment inachevé à Sendou. L’arrestation du suspect fait suite à l’intervention courageuse d’un chauffeur, assisté par des éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) en service au port de Bargny-Sendou.

Selon les déclarations du témoin rapportées par Seneweb, alors qu’il se rendait à une invitation pour les célébrations de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2025 vers 23 heures, il a aperçu le mis en cause entraînant une fillette de 10 ans dans un bâtiment inachevé situé à Sendou.

Quelques minutes plus tard, le chauffeur a intercepté l’enfant à sa sortie de l’édifice. Interrogée sur sa présence dans ce lieu obscur à une heure aussi tardive, la petite fille a déclaré avoir été contrainte d’entrer dans le bâtiment par le suspect, qui l’aurait dévêtue avant de commettre l’acte de pénétration.

Au cours de cet échange, le témoin a aperçu le suspect sortir du bâtiment et prendre la fuite. Après une course-poursuite, il est parvenu à l’appréhender. Il a ensuite avisé les parents de la victime et alerté les éléments du GMI pour conduire l’individu au poste de police.

Entendue en présence de sa mère, la victime a confirmé les faits, précisant qu’elle avait crié sous la douleur, provoquant ainsi la fuite de son agresseur. Interrogé à son tour, le mis en cause a nié les faits.

L’agent de sécurité incriminé a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Une réquisition a été immédiatement adressée à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque pour un examen médical.

Les résultats de l’examen gynécologique, obtenus le jour même, font état d’une suspicion d’abus sexuel sur la mineure de 10 ans.

En conséquence, le placement en garde à vue du mis en cause a été maintenu. Il est poursuivi pour viol sur mineure et pédophilie. L’enquête suit son cours et le suspect devrait être prochainement déféré devant le parquet.