Kédougou : La gendarmerie démantèle un site d’orpaillage clandestin

Au cours de cette opération, les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie d’une motocyclette et de onze (11) motopompes servant à l’exploitation frauduleuse du site aurifère, a appris Seneweb du colonel Ibrahima Ndiaye.

La Légion de gendarmerie de Kédougou, sous le commandement du colonel Kaba, réaffirme sa détermination sans faille à lutter contre la délinquance et la criminalité sous toutes leurs formes, notamment l’exploitation illégale des zones aurifères qui cause d’importants préjudices économiques et environnementaux.

Cette opération s’inscrit dans la politique de lutte contre l’exploitation anarchique des ressources minières du Sénégal et la protection de l’environnement dans les zones aurifères.