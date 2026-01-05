Administration du FADP : La FACS dénonce une rupture d’égalité dans l’accès aux subventions

La Fédération des acteurs de la communication et de l’information du Sénégal (FACS) est montée au créneau contre la gestion jugée discriminatoire du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP).

Réuni en urgence le mercredi 31 décembre 2025, le Bureau exécutif national (BEN) de la FACS a vivement critiqué la décision du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique d’ouvrir une courte période de dépôt physique des demandes de subvention à l’intention des entreprises de presse non inscrites sur la plateforme de déclaration des médias.

Selon la FACS, cette procédure constitue une « manœuvre » visant à restreindre l’accès des entreprises de presse aux ressources du fonds, avec pour objectif d’écarter le plus grand nombre de bénéficiaires potentiels. L’organisation professionnelle juge la période retenue « très inappropriée » et « excessivement courte ».

En effet, le communiqué ministériel annonçant cette mesure a été publié le mercredi 24 décembre, à la veille des fêtes de Noël, laissant aux entreprises jusqu’au samedi 27 décembre à 15 heures pour déposer leurs dossiers, alors que le jeudi 25 décembre est férié. Une situation qui, selon la FACS, a pénalisé de nombreux chefs d’entreprise se trouvant hors de Dakar.

Pour la fédération, cette gestion « précipitée et expéditive » des ressources du FADP révèle un double problème : d’une part, un manque de volonté du ministère de garantir une distribution transparente, équitable et sans favoritisme des fonds publics ; d’autre part, une réticence à tirer toutes les conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour suprême ayant annulé deux arrêtés ministériels jugés illégaux. Ces arrêtés avaient institué une plateforme de « reconnaissance légale » des entreprises de presse ainsi qu’une commission chargée de l’examen et de la validation des demandes d’enregistrement.

La FACS estime qu’accorder aux entreprises inscrites sur cette plateforme – créée sans base légale, selon elle – tout le temps et la sérénité nécessaires pour déposer leurs demandes, tout en imposant aux autres entreprises un délai d’à peine une journée et demie après deux années d’attente, constitue une « rupture d’égalité manifeste » entre des entreprises « d’égale dignité ». Une situation qualifiée d’« injustice inacceptable », en contradiction flagrante avec les principes de JUB, JUBBAL, JUBANTI prônés par les autorités.

Face à cette situation, la FACS exige de la Direction de la Communication la réouverture immédiate de la procédure de dépôt physique des demandes de soutien, afin de permettre à toutes les entreprises de presse qui le souhaitent de soumettre leurs dossiers au FADP sans entrave. Elle réclame également la reconvocation de la commission chargée d’examiner les dossiers.

La fédération prévient que les entreprises membres qui auraient été empêchées de déposer leurs demandes du fait de la seule volonté du Directeur de la Communication, également administrateur du FADP, se réservent le droit d’engager toutes les voies de recours juridiques possibles. La FACS n’exclut pas d’attaquer l’ensemble des manquements constatés dans l’administration du FADP, y compris les soupçons de détournement d’objectifs au profit d’entités ne figurant pas parmi les bénéficiaires prévus par le Code de la presse et le décret instituant le fonds.