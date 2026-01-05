Discours de fin d’année : Ansoumana DIONE félicite le Président Bassirou Diomaye FAYE

Très franchement, le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE s’est montré vraiment responsable dans son discours de fin d’année, bien prononcé ce mercredi 31 décembre 2025, à l’occasion du nouvel an. Dans son allocation, il a tenu à rassurer ses compatriotes surtout par rapport aux nombreux investissements et le recrutement dans la fonction publique, choses extrêmement importantes qu’il prétend assurer en cette année 2026. Concernant les domaines de la santé, l’éducation, pour ne citer que cela, beaucoup de réalisations sont prévues, non sans compter le soutien aux couches les plus vulnérables. La lutte contre la corruption et les violences contre les femmes constituent également des sujets qui ont été abordés dans son joli discours fédérateur et rassurant.

C’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), je tiens à féliciter le chef de l’Etat, son Excellence Bassirou Diomaye FAYE pour son engagement et sa détermination à travailler pour ne pas décevoir les citoyens sénégalais qui l’ont choisi pour conduire leurs destinées pour ce mandat de cinq ans. Mieux, il s’est montré très conscient de la lourde responsabilité liée à ses fonctions de Président de la République, l’obligeant à fédérer toutes les forces vives de la nation autour de l’essentiel. En clair, il a bien rappelé sa ambition manifeste de gouverner pour tous les sénégalais, sans exception, de renforcer aussi l’état de droit et de la démocratie pour la stabilité du pays. Je lui souhaite une très bonne et heureuse année 2026.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)