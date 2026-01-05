Véhicules des députés : Les interrogations de Thierno Alassane Sall

Le premier lot de véhicules destinés aux parlementaires a été distribué selon le député Thierno Alassane Sall. Cependant, cette opération, s’est déroulé dans le silence du coté de la direction de l’institution. Un mutisme fustigé par le leader de la République des valeurs (RV) qui exige la transparence dans la gestion des deniers publics, rappelant l’incarcération d’un journaliste, poursuivi pour avoir cité le nom d’un fournisseur potentiel

« La remise de véhicules aux députés a commencé, avec un premier lot. Le Président de l’Assemblée nationale, si prompt aux sorties intempestives, reste pourtant très discret sur cette « réalisation ». Il nous doit des explications : • À quel prix ces véhicules ont-ils été achetés ? • Après quel fournisseur ? • Selon quelle procédure ? Un journaliste est allé en prison pour avoir simplement donné le nom d’un fournisseur putatif. Pourquoi ce silence sur des questions pourtant simples de transparence ? », a publié le parlementaire sur X.