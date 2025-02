Situation économique tendue…le PIT accable le régime en place

Réuni ce mardi en séance ordinaire à son siège, le Secrétariat du Comité Central du PIT-Sénégal a examiné, parmi les points inscrits à son ordre du jour, la situation politique et sociale du pays, marquée selon lui par une offensive sans précédent du gouvernement contre les travailleurs, menaçant leurs emplois et leur pouvoir d’achat. Le Secrétariat du Comité Central constate avec regret que « la trajectoire empruntée conduit le Sénégal dans une voie sans issue ».

Aujourd’hui, le temps, ce juge infaillible, a rendu son verdict, ont déclaré Samba Sy et ses camarades politiques. « En moins d’un an, le gouvernement en est à annoncer aux Sénégalaises et Sénégalais, déjà éprouvés, qu’ils devront supporter une hausse du prix de l’électricité et du carburant, une réduction des revenus pour certains travailleurs sous prétexte de « gros salaires », une pression fiscale accrue et inédite, ainsi que des licenciements massifs dont le caractère abusif est, à tout le moins, choquant », indique le PIT.

Le parti rappelle avec désolation « un climat de dialogue social quasi inexistant, alors que le pays est plongé dans une crise aggravée par les choix erratiques du nouveau régime ».