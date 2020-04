Smart Conseil : Test réussi pour l’ADIE…

Le directeur général et le personnel de l’agence de l’informatique de l’état ( ADIE) peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet dans cette période de crise due à la pandémie du Coronavirus, Cheikh Bakhoum et ses services ont permis au Président Macky Sall et ses ministres de tenir la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres en visioconférence.

Ce premier Smart Conseil, a fini de convaincre le Gouvernement, si besoin en était encore, de la pertinence et de l’efficacité d’un système de visioconférence pour l’organisation de réunions et la coordination des activités en tout temps et en tout lieu. Au sortir de la réunion, le Secrétaire général du Gouvernement qui participait au Conseil des Ministres depuis le building administratif Mamadou Dia, a affiché sa satisfaction. Il pose ici avec son adjoint et deux membres de notre équipe technique.