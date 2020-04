Me Oumar Youm rend hommage aux Députés

Honneurs aux députés de l’Assemblée nationale qui ont respecté le Pacte républicain en votant la loi d’habilitation en conformité avec la Constitution du Sénégal. Le sens des responsabilités et l’exercice rigoureux du devoir citoyen sont des impératifs qui permettent de mettre toutes les chances de notre côté pour venir à bout de cette pandémie. Cette lutte qui n’est pas gagnée d’avance exige rigueur, discipline et rapidité dans les actions. C’est le sens exclusif de la loi d’habilitation permettant au Président de la République de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. En donnant suite à cette requête comme cela a été décidé, hier, à l’unanimité, l’Assemblée nationale a , simplement, délégué, pour un court délai, son pouvoir législatif sans y renoncer ou l’abandonner définitivement. En effet, elle garde toujours sa compétence constitutionnelle par son pouvoir de contrôle, de ratification ou de rejet des mesures prises par le Président de la République. Ainsi, en amont comme en aval, l’Assemblée nationale reste « Maître du jeu », la délégation n’opérant aucun transfert irréversible de compétence. Les mesures prises par ordonnances sont encadrées, contrôlées et validées, éventuellement, par l’Assemblee nationale. Il n’existe donc ni menace sur la démocratise ni déni démocratique. Le seul intérêt de recourir à une loi d’habilitation est d’offrir au Président de la République et à son Gouvernement, dans ce contexte d’urgence incontestable, une *capacité d’action rapide* que ne saurait offrir les procédures législatives lourdes de formalité et de délai souvent incompressibles. Le souhait de recourir à ce mécanisme prévu par notre Loi fondamentale répond donc à un souci d’agir rapidement contre cette pandémie qui présente toutes les caractéristiques d’une calamité publique. En adoptant cette loi, l’Assemblée nationale démontre la vitalité de notre Démocratie mais surtout la solidité de notre système politique qui prouve ainsi sa capacité à s’adapter aux enjeux.

Vive la Démocratie!

Vive la République!