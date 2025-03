Son contrat non renouvelé : « Ansoumana Dione fait tomber les autorités dans leur propre piège », selon…

Son contrat non renouvelé : Ansoumana DIONE fait tomber les autorités sanitaires dans leur propre piège

Un cas d’école qui mérite une attention toute particulière au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Le Ministre Ibrahima SY, le Directeur Général de l’Action Sociale, Monsieur Boucar DIOUF et le Directeur des Ressources Humaines, Docteur Malick DIALLO sont tous tombés dans leur propre piège. Après lui avoir injustement refusé un certificat administratif pour l’empêcher de renouveler son contrat, Monsieur Ansoumana DIONE, jusqu’ici, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale depuis le 17 mai 2020, reste toujours agent au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Conséquence, l’Etat du Sénégal lui doit deux mois de salaire et il en sera ainsi tant qu’il sera dans cette fonction de Conseiller. Seulement, je ne réclame rien du tout et je tiens surtout à démontrer la méchanceté, le mensonge et la manipulation qui caractérisent ce régime.

Dans une de ses sorties médiatiques, le Directeur Général de l’Action Sociale, Monsieur Boucar DIOUF avait dit que je n’avais pas un document attestant ma nomination de Conseiller. Le Ministre Ibrahima SY a également évoqué que certains contrats avaient été signés pour des raisons politiques, ignorant que mon recrutement est une grande nécessité, vu mon expérience et les besoins du Sénégal, en matière de prise en charge des malades mentaux et victimes de toxicomanies. Quel est le pays qui n’aimerait pas avoir dans son dispositif sanitaire et sociale, un bon acteur comme Ansoumana DIONE, engagé aux côtés de l’une des couches les plus vulnérables de notre société ? En vérité, le régime du Président Bassirou Diomaye FAYE ne veut pas associer dans son règne certaines personnes qui n’avaient pas soutenu leur « projet » et cela est si grave.

Face à cette triste situation, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Ibrahima SY, tout comme le Directeur Général de l’Action Sociale, Monsieur Boucar DIOUF doivent démissionner pour avoir échoué dans leur tentative malsaine de vouloir exclure un digne patriote, au vrai sens du terme, Ansoumana DIONE dudit département ministériel. D’ailleurs, il est le premier citoyen sénégalais à avoir réussi le retrait de plus d’une centaine de malades mentaux dans les rues de Kaolack, Dakar, Diourbel, entre autres, pour leur bien-être et notamment pour la sécurité publique. Ainsi, le Ministre Ibrahima SY sera bien tenu à se prononcer sur ce cas Ansoumana DIONE qui demeure et reste toujours un Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale. Je l’interpelle ici, bien que j’ai décidé, moi-même, de ne plus renouveler ce contrat qu’il a fait arrêter.

Le 09 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)