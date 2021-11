Sonko a ses taupes partout…il est plus renseigné que Macky

Ousmane Sonko est un opposant qui sort de l’ordinaire. Cassant les codes de l’opposition classique, le leader du Pastef a des sources de renseignements à des niveaux insoupçonnés. Jamais un opposant n’était aussi renseigné comme Sonko l’est. Il sait tout, les moindres faits et gestes du pouvoir, anticipe tout et détecte même parmi des journalistes des agents de police infiltrés qui passent inaperçus.

Comment Ousmane Sonko a-t-il détecté l’agent de police qui se faisait passer pour un journaliste ? Pourquoi l’attention de Sonko et de ses gardes s’est-il porté sur ce policier ? Et selon des informations distillées discrètement aux jeunes militants de Pastef qui comptent soutenir Barthélémy Dias aujourd’hui au Palais de justice, des itinéraires leur ont été interdites par leur responsables. Et ces itinéraires sont les checkpoints de la police à divers endroits du centre-ville de Dakar et de la banlieue.

Comment Sonko a-t-il eu vent de ces différents postes de contrôle de la police à la veille même du déploiement du dispositif sécuritaire ? Sonko est-il renseigné au plus haut niveau ? Tous les analystes politiques savent que sonko compte des partisans parmi les fonctionnaires de la haute administration fiscale. Mais aujourd’hui, après l’épisode du capitaine Touré, force est de constater que le patriote Ousmane Sonko a des infiltrés dans d’autres sphères de la république, les institutions, les directions…Certains vont jusqu’à dire qu’il est renseigné par les gardiens, les vigiles et même des éléments du protocole de plusieurs services…

A ce stade, des observateurs avancent que Sonko serait plus renseigné que Macky Sall. Des soupçons de complots et d’accusations ont été évoqués par Ousmane Sonko. Anticipation ou simple hasard ? Ousmane Sonko ne navigue pas à l’aveugle. Il sait ce qui arrive et anticipe toujours en prenant à témoin les Sénégalais. Et tout porte à croire que pour les évènements qui vont découler de cette journée du mercredi, Ousmane Sonko a anticipé sur le fort dispositif sécuritaire…c’est pourquoi il a appelé à la résistance totale.

Le lundi dernier, Ousmane Sonko a lancé cet appel en direction de la jeunesse : « J’en appelle à la résistance totale ! La résistance de tous les segments de la société, et singulièrement de cette jeunesse dont il veut hypothéquer et compromettre l’avenir après avoir compromis toutes les opportunités qui se sont présentées à elle tout au long de ces dix dernières années, sous sa gouvernance scabreuse, incompétente et corrompue ».

Sonko a-t-il des taupes dans les hautes sphères de l’Etat ? Certains analystes renseignent que des collaborateurs du président font des doubles jeux. Etant convaincus que Sonko serait le prochain président de la république, plusieurs hauts fonctionnaires de l’état auraient fait allégeance au leader du Pastef et mettraient à sa disposition certaines informations sensibles. Même Abdoulaye Wade opposant n’était aussi renseigné.

Oumane Sonko bénéficie des informations de première main. Quand il s’en prend à la fiscalité des députés et évoque même des blanchiments d’argent au sein de l’hémicycle, c’est que Sonko a été renseigné par des experts. Quand il débusque des policiers infiltrés ou dénonce des complots contre sa personne, c’est que le leader du Pastef a été informé par des gens du système qui sont dans les centres de décisions et dans les arcanes du pouvoir…

La Rédaction de xibaaru