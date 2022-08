Sonko dépouillé, perd tout…la grosse menace qui le guette

Les élections législatives du 31 juillet 2022 vont bouleverser le fonctionnement de la politique sénégalaise. Après les votes et les contentieux électoraux, la commission électorale a proclamé la répartition des sièges à l’Assemblée nationale. De nouveaux profils vont faire leur entrée dans ce haut lieu de décision. Mais le plus grand absent sera Ousmane Sonko, le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ce dernier perd ainsi son dernier rempart face aux dangers qui le guettent.

Désormais, le maire de Ziguinchor devra faire attention. Le scrutin du 31 juillet 2022 vient de dépouiller Ousmane Sonko de son dernier gilet de protection. Les erreurs faites par le mandataire national de Yewwi Askan Wi ont été fatales aux leaders de cette coalition. Leur liste nationale a été déclaré irrecevable. Et Ousmane Sonko faisait partie de cette liste. Avec une telle bourde, il ne sera pas de la quatorzième législature. Ce qui fragilise Sonko toujours dans le collimateur de la justice…

Principal accusé dans l’affaire « Sweet Beauty », dans laquelle il est accusé de viol, le leader du Pastef n’aura plus d’immunité parlementaire pour le protéger. Une situation qui la place en très mauvaise position. Et l’immunité n’est pas la seule chose que Sonko a perdue. Cette affaire de viol et les morts de mars 2021 ont porté atteinte à l’image du Président Ousmane Sonko (PROS) qui aux yeux de ses soutiens, incarne l’image du leader «parfait» et «intègre». Adji Sarr a réussi à démystifier et démontrer la face sombre du leader de l’opposition sénégalaise.

Pour ne rien faciliter, les Patriotes ont réussi à placer Ousmane Sonko dans la liste rouge de certaines personnalités influentes de ce pays. Ils ont fait de toutes les personnes qui ne roulent pas pour le maire de Ziguinchor des adversaires. A force de s’en prendre aux journalistes, ils ont réussi à faire de Sonko la personne la plus détestée par certains hommes de médias. Et même les marabouts ne sont pas épargnés par ce nouveau type de militants. Ce qui a fait perdre à Sonko le soutien de certains foyers religieux.

Dépouillé de tout…une grosse menace plane sur Ousmane Sonko

Tous ces faits combinés font du patriote en chef une tortue sans carapace. Les deux années avant la présidentielle seront cruciales pour Ousmane Sonko. Le leader de Pastef a perdu le soutien de certains foyers religieux et de la presse qui a été tellement malmenée sous l’ère Sonko. Sans immunité parlementaire, il devient une proie pour la justice qui le traque dans l’affaire du viol d’Adji Sarr. Mais le maire de Ziguinchor n’a pas tout perdu. Le leader de Pastef s’accroche à un dernier rempart.

La jeunesse représente le cheval de bataille du leader de Pastef. Une partie des jeunes est prête à tout sacrifier pour le PROS. Les événements de mars 2021 sont un bon indicateur pour comprendre les liens qui unissent l’opposnat radical et les jeunes. Le leader de Pastef est conscient de cet état de fait. D’ailleurs, il ne rate jamais l’occasion d’utiliser ces jeunes. Et pour ne pas perdre ce soutien de taille, le maire de Ziguinchor fera tout. Ils sont les seuls à pouvoir éviter le destin sombre qui attend Sonko d’ici 2024.

Quoiqu’il en soit, Ousmane Sonko doit redoubler de vigilance. Ces assauts violents contre le régime risquent de lui retomber dessus. Aujourd’hui, il n’est plus député à l’Assemblée nationale suite à une erreur d’une seule personne. Le moindre faux pas lui sera fatal. Pour éviter de se retrouver dans une situation aussi inconfortable en 2024, Sonko doit se méfier de son entourage mais aussi du pouvoir. Sans aucun doute, le plus difficile pour lui sera de valider sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024.

