Et pourtant tu avais 37 ans … Bien plus que l’âge de raison! Tu étais où lorsque Balla Gaye (Dakar), Alioune Badara Diop (Kaolack) Dominique Lopy (Kolda), Adja Camara (Dakar)Aboubacar Dia (Matam), Modou Bakhoum (Karang), Sangoné Mbaye (Joal), Fally Keïta (Dakar), Abdoulaye Wade Yinghou (Yeumbeul), Moustapha Sarr (Soumbédioune), Aladji Konaté (Backel), Malick Bâ (Sangalkam), Jean-Michel Cabral (Ziguinchor), Mamadou Sy (Podor) Banna Ndiaye (Podor), Mamadou Diop (Dakar) Fodé Ndiaye (Dakar), sacrifiaient leurs jeunes vies pour notre pays ? Assurément tu ne connais même pas ces noms !

Tous des martyrs du peuple, tous morts pour la patrie et il n’y avait pas même une ombre dénommée Ousmane Sonko, même pas une ligne écrite sur un journal pour déplorer leur mort. Rien ! Tu as toujours conjugué le verbe « RIEN » en matière d’engagement citoyen et de patriotisme !

Tu es devenu « patriote subito » en fait ! Oh miracle ! Ousmane Sonko Vendez vos chimères à d’autres . Nous nous étions la et savons qui est qui et qui est la pourquoi. Picce bayoule di mbolou!!

Françoise Hélène Ditwiler Gaye

Présidente du collectif de défense des droits de Adji Sarr. Présidente du Mouvement Jubanti Sénégal