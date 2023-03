Sonko gazé…les députés de Yewwi portent plainte contre Antoine Diome, Sidiki Kaba et

Aujourd’hui, les députés Fatou Ba, Rama Anta Bodian, Ismaïla Diallo, Abass Fall et moi-même avons porté plainte devant le procureur de la République et demandé à l’assemblée nationale de juger Antoine Félix Diome ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sidiki Kaba ministre des forces armées, Moussa Fall, Haut-commandant de la gendarmerie, Seydou Bocar Yague Directeur général de la police, X et leurs complices pour :

– tentative d’empoisonnement et d’assassinat d’Ousmane SONKO, son avocat Me Ciré Clédor LY et le député Guy Marius SAGNA ;

– actes de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné des blessures avec intention de donner la mort et violences volontaires aggravées sur le chef de l’Opposition et son avocat et des députés représentants de la Nation, par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé des blessures et une incapacité physique temporaire ;

– avoir donné l’ordre de tirer avec intention de donner la mort, plusieurs fois, à l’aide de lances grenades et à bout portant, sur Ousmane SONKO et son avocat Me Ciré Clédor LY, les députés Guy Marius SAGNA, Rama Anta BODIAN, Abass FALL, Fatou BA, Ismaïla DIALLO, Chérif Ahmed DICKO, Alphonse Mané SAMBOU, Ahmed AÏDARA, SAMBA DANG, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Birame Souley Diop

– attentat à la liberté ;

Guy Marius Sagna