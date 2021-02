Sonko sur une corde raide, il risque de perdre ses droits civils et politiques si…

Ousmane Sonko est sur la corde raide. Accusé de viol, le leader du PASTEF court le risque de perdre ses droits civils et politiques.

En effet, si on est condamné pour des délits comme le détournement de deniers publics, l’abus de confiance, le viol… à une peine de 3 mois ou plus on peut perdre ses droits civils et politiques. Donc si Sonko est reconnu coupable de viol, le juge pourrait dans les peines complémentaires lui enlever ses droits civils et politiques. En plus clair, le leader du PASTEF ne pourrait pas participer aux prochaines élections. Il ne sera pas électeur donc, par voie de conséquence, ne sera pas éligible.

Toutefois, d »aucuns brandissent l’immunité parlementaire comme bouclier pour Sonko. Mais il faut préciser ici que l’immunité parlementaire ne protège le député que dans l’exercice de ses fonctions afin de préserver ses libertés. Les affaires privées ne sont pas prises en compte.

Source : ANN