Sonko, un patriote-dictateur…Il fouette ses militants

Ousmane Sonko révèle enfin son visage de «dictateur»

Ousmane Sonko est le chef incontesté de son parti et il contrôle tout. Et dans le Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (Pastef) rien ne se fait sans son aval. Dans ce parti tout gravite autour de la personne de Ousmane Sonko. C’est lui qui est aux commandes de tout. Dans son communiqué du vendredi passé, le député accusé de viol par la masseuse Adji Sarr vient de dévoiler sa mainmise sur ce jeune parti.

Ousmane Sonko est un véritable autocrate et à Pastef on ne dira pas le contraire. Le leader de ce parti a réagi à la suspension des activités des leaders de son parti au sein de Yewwi Askan Wi. Ces militants et responsables ne se retrouvent pas dans les choix qui sont faits au sein de cette coalition lancée en grande pompe par Serigne Moustapha Sy. Pour contrôler les rebelles, le candidat antisystème a sorti un communiqué dans lequel il menace les récalcitrants.

Pour Ousmane Sonko la position prise par ces camarades de parti constitue « une violation flagrante des règles d’organisation, de fonctionnement et de discipline interne du parti », dit-il dans sa note. Et toujours selon le leader du Pastef « aucune coordination, section ou cellule ne constitue une entité autonome pouvant prendre des décisions impactant nos relations avec nos alliés sans la consultation préalable et l’approbation du bureau politique du parti », rajoute-t-il.

Donc si on en croit ce communiqué de Ousmane Sonko au sein de son parti, c’est le bureau politique qui désigne les candidats aux élections locales prévues le 23 janvier 2022 et non la base. En d’autres termes, ce parti qui veut avoir le maximum de conseillers municipaux et départementaux, est plus mal organisé que ceux qu’ils combattent. Et cela met en évidence un véritable problème de démocratie interne dans lequel Sonko active le bouton des nominations.

Dans un parti dans lequel aucun congrès n’a été fait, les choses ne peuvent se dérouler autrement. Le tout puissant Ousmane Sonko prend les décisions. Il met les hommes qu’il veut sans demander l’avis de ses militants. Et cette dictature interne est la cause de ces défections notées ces derniers jours au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.

Et pourtant pour éviter de tel problème, des militants ne cessent d’alerter sur la nécessité de tenir un congrès. Si Ousmane Sonko avait écouté les membres de son parti, il n’aurait jamais accepté de s’aventurer dans cette coalition contre nature. Mais son obsession pour le pouvoir le pousse à prendre des décisions irrationnelles. Décisions qui sont à la base de tous les problèmes que rencontrent Pastef. S’il veut que son parti survive, il se doit de changer sa manière de procéder.

Pastef est en train de jouer avec son taux de survie. Et Ousmane Sonko se doit désormais de mettre son amour pour le pouvoir de côté. Son égocentrisme mène tout droit au mur ce parti qui fait rêver beaucoup de jeunes. Reste à savoir si les cadres patriotes vont laisser Sonko continuer à détenir le monopole de la décision.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru