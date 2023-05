Sortie contre Adji Sarr…Diaraf Sow répond à Ousmane Sonko

« EST-CE QUE SÉNÉGAL WAR NAGNOU GUEUME NÉ KOU TOLLOU NI OUSMANE SONKO WAR NA SOKHLA VIOLER ADJI SARR MI MELNI DANGUINE BOU AVC » ?

Pour répondre à ta question il est important de nous poser d’abord la question suivante:

« Est ce que Sénégal war nagnou meneu gueume ni kou tolou ni Ousmane Sonko dadône fréquenter milieu bou melni Sweet Beauté ?

La réponse est: NON !

Pourtant, le grand Ousmane Sonko qui a ses propres médecins, qui a une clinique de kinésithérapeute dans son quartier à la cité Keur Gorgui, qui est l’ami de Dr Niang, avait préféré fréquenter, à la surprise générale de tous les sénégalais, à la surprise générale de ses femmes, à la surprise générale de ses enfants, à la surprise générale de ses militants et de ses gardes du corps, le lieu de débauche appelé Sweet Beauté SP.

Ousmane Sonko y est même allé dans des moments inédits, interdits et par la loi (couvre-feu) et par la morale et la religion: (heure de prière Aid El Kébir), jour de la Tabaski où tout le monde était dans leurs beaux boubous à la mosquée, d’autres s’affairaient autour du mouton; Ousmane Sonko caché dans un capuchon, était lui, dans ces moments inédits, à l’insu même de ses chauffeurs, dans cet endroit sale moralement parlant, à côté, en dessus, derrière ou en dessous des masseuses dont la petite Adji Sarr.

C’est ce comportement d’immaturité et d’irresponsabilité qui a amené ce grand Ousmane Sonko dans un endroit comme Sweet Beauté ; c’est ce même comportement irresponsable qui a conduit Ousmane Sonko à entretenir avec AdjiSarr des rapports sexuels sans préservatif, non protégés, ayant conduit au prélèvement de son sperme par le Dr Alphoussetni Gaye qui a conclu par des résultats de spermatozoïdes vivants par les laboratoires de l’hôpital Idrissa Pouye;

c’est ce même comportement irresponsable et immature qui a conduit Ousmane Sonko à donner des coups de « Ma-Jéry » en plein escaliers sans réfléchir sur les conséquences d’un tel acte indigne d’une personne normale;

c’est ce même comportement irresponsable et immature qui a aussi conduit Ousmane Sonko à s’attaquer à toute une ethnie de la Casamance, les mancagnes sans réfléchir sur les conséquences..

c’est ce même comportement irresponsable qui a conduit Ousmane Sonko à accuser Mamour Diallo sans preuve (alors qu’il avait dit devant la presse qu’il avait tous les documents: numéros de comptes, numéro de virements, dates de virements..) jusqu’à se faire condamner en première instance, en appel et même devant la Cour Suprême ;

c’est également même comportement irresponsable et immature qui a conduit Ousmane Sonko à se faire condamner en première instance et en appel à payer 200 millions à Mame Mbaye Niang en plus d’une condamnation de 6 mois avec sursis alors qu’il avait dit devant la presse avoir le dossier;

c’est toujours ce même comportement irresponsable et immature qui a conduit Ousmane Sonko à jouer au football dans les rues de Cité Keur Gorgui au moment où tous ceux l’aimaient l’attendaient au Tribunal, impatients de le voir avec ce fameux rapport qui épinglerait le Ministre Mame Mbaye Niang.

c’est de même ce comportement irresponsable et immature qui a conduit Ousmane Sonko à accuser Ahmed Khalifa Niass d’avoir volé les terres de Niague, avant d’aller s’accroupir éhontément dans le salon de ce dernier, ridiculisé devant tous les caméras ;

c’est ce même comportement irresponsable et immature qui a conduit Ousmane Sonko à se moquer des personnes malades d’accident cardiovasculaire (AVC) en les blessant au fond de leurs âmes et de leurs orgueils sur leurs lits d’hôpital; nous leur souhaitons bonne guérison;

c’est ce même comportement irresponsable et immature qui a conduit Ousmane à violer le respect dû à la dignité humaine garanti par la constitution et les chartes fondamentales de protection des personnes et de leurs droits et même de la religion musulmane qui interdit formellement à un croyant de se moquer de la physique des créatures de Dieu; « Lakhada karamnaa Bani Adama »

c’est ce même comportement irresponsable et immature qui a conduit Ousmane Sonko à se lancer dans une opération suicidaire de « dagassanté » avec la petite Adji Sarr qui a l’âge de son petit fils;

Bref, c’est ce même comportement irresponsable qui a fait que Ousmane Sonko est aujourd’hui seul contre tous (État, opposition, chefs religieux et coutumiers, journalistes et société civile honnête ).

POUR DONC RÉPONDRE À TA QUESTION MON CHER SONKO

Puisque tout ce qui est incroyable chez toi se vérifie malheureusement devant la triste réalité des faits, menougnoula wédil dara.

À cause de tes comportements irresponsables et immatures, une vingtaine de sénégalais ont perdu la vie sans raison ;

À cause de tes comportement irresponsables et immatures fô dioublou diama amatoufa..hier Cité Keur Gorgui ; aujourd’hui, Ziguinchor.

Oui mon cher Sonko, compte tenu de tes agissements les uns plus irresponsables que les autres, le Sénégal peut tout croire de toi;

Barthélemy Dias ne nous démentira pas, lui « qui a risqué la Cour d’assise » selon ses propres mots pour avoir commis la grave erreur de t’accompagner dans l’une de ses innombrables conneries dûes à votre irresponsabilité et votre immaturité.

Me Diaraf SOW Président nationale de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene