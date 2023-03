Sous mandat de dépôt…Waly Diouf Bodiang gravement malade

L’inspecteur des impôts et domaines par ailleurs responsable de la sécurité de Ousmane Sonko, interpellé puis placé sous mandat de dépôt suite aux événements du 16 mars dernier, serait gravement malade. L’alerte est donnée par ses camarades du Syndicat des agents des impôts et domaines (Said) qui lui ont rendu avant hier au commissariat central de Dakar pour s’enquérir de sa situation, rapporte L’As.

Selon eux, Waly Diouf Bodiang a fait l’objet de violences physiques lors de son arrestation. «Pis, il aurait inhalé un produit non identifié qui lui cause des vertiges et des douleurs en sus des difficultés respiratoires dont il souffre», soulignent les responsables du Said qui exigent une prise en charge clinique de toute urgence, même s’ils reconnaissent avoir trouvé un homme serein. «Il est physiquement affaibli», relève le Bureau Exécutif National (Ben) du Said dénonce vertement «l’attitude inqualifiable des autorités visant à jeter le déshonneur sur ce haut fonctionnaire et par ricochet la précarisation du statut d’agent des impôts et des domaines».

Cela dit, ils exigent une prise en charge médicale approfondie afin d’éviter que l’irréparable ne se produise. Rappelant par ailleurs sa détermination à user de tous les moyens de lutte pour que leur camarade recouvre la liberté dans les plus brefs délais, le Said avertit : « On ne saurait tolérer cette tentative d’intimidation et de diabolisation des agents des impôts». Ayant décidé de commettre un avocat pour la défense de Waly Diouf Bodiang, ils donnent rendez-vous ce mercredi 29 mars 2023 à 14h dans les locaux du bloc fiscal pour une Assemblée générale extraordinaire, aux fins d’informer les membres et d’adopter une stratégie de lutte pour la libération du prévenu.