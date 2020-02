Au regard de la Constitution, le Président de la République ne pourrait se présenter à un troisième mandat respectif à la tête de l’Etat du Sénégal. Voilà pourquoi Xibaaru avait même dressé une dread team qui peut permettre au Président Macky Sall de terminer comme il le doit son actuel deuxième et dernier mandat, pour présenter au peuple sénégalais, un bilan plus que reluisant, et même de baliser le terrain à son successeur dans le camp présidentiel.

Des personnes capables de succéder au Président Macky Sall et de tenir dignement les rênes du pouvoir, il n’en manque pas dans l’entourage de ce dernier. La Présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), Mme Aminata Touré garde un très bon profil pour succéder au Chef de l’Etat. Mme Aminata Touré a le profil de l’emploi. Et puis, une femme Présidente de la République du Sénégal pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, voilà qui ne déplairait point. Mme Aminata Touré est notamment connue pour ses ambitions pour le Sénégal, pour sa combativité ainsi que sa liberté de ton et d’esprit, et surtout pour les idéaux nobles qu’elle garde.

L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba est un homme discret Il a mis tout en œuvre lors de la dernière campagne à l’élection présidentielle pour permettre au Chef de l’Etat Macky Sall de se faire réélire. Amadou Ba présente un bilan reluisant lorsqu’il a été ministre de l’Economie et des Finances. Avec lui, l’économie ainsi que les finances ont été remises sur les rails. Ce qui a permis au Sénégal de garder la confiance de tous les bailleurs de fonds. Amadou Ba, à ce titre, jouit de la reconnaissance internationale. Voilà pourquoi, il fait partie de ceux qui peuvent valablement prétendre à la succession du Chef de l’Etat, Macky Sall.

Tout le contraire par exemple de MMC (Mouhamadou Makhtar Cissé), un des prétendants à son fauteuil qui se signale par son incompétence légendaire et qui a mis de l’huile sur le feu avec la hausse des prix de l’électricité.

L’actuel ministre de l’Economie, mais très discret Amadou Hott pourrait bien prétendre à la succession du Président Macky Sall. Seulement, il n’est pas un homme politique. Ce qui l’exclut de facto de la course.

La rédaction de Xibaaru