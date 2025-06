Sud Quotidien : La section SYNPICS alerte sur une «mise à mort programmée» du groupe de presse

À l’attention de la famille de feu Babacar Touré, actionnaire principal de Sud Invest, de l’Assemblée des associés de Sud Sarl, éditeur du journal Sud Quotidien, à l’opinion publique sénégalaise et internationale Sans préjuger de son engagement constant et résolu à défendre et à valoriser le journal Sud Quotidien dans l’espace médiatique sénégalais et africain, le personnel constate avec amertume que les efforts fournis au quotidien sont de plus en plus

compromis par la mauvaise gestion, la prise en charge catastrophique des salaires et la déliquescence soutenue des autres prestations sociales. A titre d’exemple, les travailleurs subissent, depuis plusieurs mois, de lourds retards dans le paiement de leurs indemnités et salaires. À ce jour, les arriérés de salaires s’élèvent à trois mois.

Face à cette situation plus que préoccupante, nous, section Synpics Sud communication et le collège des délégués élus du personnel de la société anonyme Sen Radio SA (diffusant la radio Sud FM) et de Sud Sarl (éditeur du journal Sud Quotidien), avons décidé de prendre nos responsabilités et de tirer la sonnette d’alarme sur la dégradation manifeste de la gestion de Sud Sarl.

En effet, depuis le décès de Babacar Touré, nous assistons à une série de dysfonctionnements internes dans le management du journal, référence pourtant dans le paysage médiatique sénégalais et africain grâce à son engagement historique dans la promotion des valeurs démocratiques et la défense des intérêts

des peuples du Sud. La situation calamiteuse que vit le journal Sud quotidien, depuis cinq années, s’est traduite par une concentration de tous les pouvoirs directionnels entre les mains d’une seule personne qui n’est soumise à aucune autorité supérieure et ce, en violation flagrante non seulement des statuts de Sud Sarl, mais aussi des dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales.

Depuis le départ du regretté Babacar Touré, Sud Quotidien dérive tel un navire sans capitaine, ni cap, livré à une gouvernance improvisée. Sur le plan des ressources humaines, cette mal-gouvernance s’est manifestée par l’abandon inexpliqué de la politique de responsabilisation des jeunes, instaurée dès 2014 par feu Babacar Touré, au profit du retour dans l’organigramme de personnes anciennement écartées par le fondateur. Il s’y ajoute une absence de vision claire en matière de gestion des effectifs, des départs, une surcharge de travail croissante, un manque de reconnaissance et un climat social fortement détérioré. Sur le plan financier, la gestion actuelle se caractérise par un pilotage à vue, une gestion comptable nébuleuse, une absence totale d’investissements adaptés et d’un quelconque plan d’affaires à même de redresser les déséquilibres. Plus grave, on note un refus systématique de renforcer la rédaction par le recrutement de jeunes journalistes, au profit de la création d’un poste destiné à offrir une position de premier plan à une retraitée propulsée Directrice de publication avec un salaire quatre fois supérieur à celui d’un reporter. Et ce, au moment même où la Rédaction peine à assurer l’ensemble des couvertures, faute de personnel et de moyens. Il n’y a plus de véhicules de ramassage ou de bouclage. L’un des deux pick-up a été bradé au Responsable administratif et financier, nonobstant le délit d’initié. L’autre est stationné au garage entraînant des charges supplémentaires (frais de bouclage et de couverture). Conséquence : les reporters les plus engagés sont obligés d’aller couvrir les évènements en prenant des « cars rapides » et des « clandos », s’ils peuvent se préfinancer.

Par ailleurs, alors que journalistes et personnels administratifs sont contraints de stocker les données professionnelles sur leurs ordinateurs personnels avec tous les risques que cela comporte pour la sécurité des informations, la direction actuelle préfère concentrer les dépenses sur des charges de prestige : subventions hebdomadaires de carburant, frais de communication et autres avantages réservés à son top management.

Une entreprise ne peut fonctionner durablement sur de telles bases. D’où l’appel à la prise de responsabilité. Cet appel est d’autant plus justifié que Sud Quotidien a failli être sacrifié sur l’autel d’un partenariat signé par l’actuelle direction avec l’Adpme au profit d’un site internet. N’eût été la vigilance du personnel, Sud Quotidien allait disparaître du paysage médiatique sénégalais. En effet, après avoir utilisé le nom de Sud SARL pour démarcher ce partenariat, la direction a voulu utiliser, ou plus réorienter, les fonds promis par l’Adpme pour développer l’entreprise Sud SARL (par la mise en place d’un autre produit de Sud) comme prévu dans le pré-contrat. Au contraire, elle voulait créer une plateforme numérique «autonome de Sud Quotidien» prétextant que les dits fonds n’ont rien à voir avec Sud Quotidien. Cette situation a poussé le personnel de Sud communication (Sen radio Sa et Sud SARL) à se mobiliser derrière la section Synpics et le collège des délégués pour faire face à cette volonté de mise à mort programmée de Sud Quotidien.

Nous en sommes arrivés au lointain “sud” de notre profond désespoir avec plus de trois mois sans salaire. Ce qui nous plonge dans une extrême vulnérabilité. Imaginez-vous des dignes pères et mères de famille sans ressources durant les fêtes de Noël, de fin d’année, de Korité, Pâques et bientôt de Tabaski. Dans quel désarroi cette direction incapable, incompétente et cynique nous plonge ?

C’est fort de ce constat que l’ensemble du personnel demande la démission de Monsieur Nfaly Savané dit Vieux ainsi que de Madame Henriette Kandé pour incompétence notoire, défaillance morale et mise en péril du legs du père fondateur. À la limite, les deux ont trahi « l’esprit sud » en voulant utiliser des ressources du partenariat Adpme-Sud Sarl pour lancer leur « plateforme numérique autonome ».

Ce qui prouve si besoin en était qu’ils n’ont plus leur place à Sud Quotidien. Qu’ils partent et nous laissent notre héritage intact ! Par conséquent, nous souhaitons que cette lettre puisse servir d’élément déclencheur d’une prise de conscience de la part de la famille de feu Babacar Touré et des autres membres de l’Assemblée des associés de Sud Sarl. Il est urgent d’engager une réforme en profondeur, dans le cadre d’un dialogue sincère avec le personnel et tous les acteurs concernés, pour redonner un nouveau souffle à ce pionnier de la presse privée sénégalaise et africaine et en faire une entreprise porteuse d’espoir. Comme l’a toujours voulu le regretté BT. Il y va de la survie de l’entreprise, de notre dignité en tant que travailleurs et de la confiance de nos millions de lecteurs au Sénégal et à travers le monde.