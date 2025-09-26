Suicide politique…comment l’APR-Benno a forgé les armes de sa propre chute

L’alternance politique qui a vu le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) triompher à l’élection présidentielle marque un tournant historique au Sénégal. Mais elle est aussi le point culminant d’une décadence amorcée au sein même de l’ancienne coalition au pouvoir, l’APR-Benno Bokk Yaakaar (BBY). La perte du pouvoir n’a pas été le fruit du seul élan de l’opposition, mais le résultat d’une série de fautes internes et de choix stratégiques malheureux qui ont miné l’unité et la crédibilité de l’ancien régime.

La première fissure majeure fut la guerre fratricide qui a déchiré la majorité présidentielle. La désignation d’Amadou Bâ comme candidat de BBY, censé garantir la continuité, a été accueillie avec hostilité par une partie des poids lourds de la coalition. Ces tensions internes se sont transformées en véritable fronde, beaucoup d’anciens alliés refusant de s’aligner derrière le Premier ministre déchu. Ce manque de soutien public et d’unité a affaibli considérablement Amadou Bâ, le présentant comme un candidat par défaut, incapable de rallier toutes les factions de son propre camp.

L’attitude de l’ancien Président Macky Sall a été un facteur aggravant. Son soutien tardif et peu énergique à Amadou Bâ a été perçu par beaucoup comme un désaveu implicite ou, au mieux, une hésitation qui a semé le doute dans les rangs des militants. L’absence d’une mobilisation pleine et entière du chef de file de la coalition a laissé le champ libre aux rumeurs de trahison et a démobilisé une partie de l’électorat de BBY, laissant le candidat seul face à la vague montante de l’opposition.

La libération inattendue d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye en pleine campagne électorale a agi comme un véritable catalyseur. Cette décision, intervenue suite à la grâce présidentielle, a eu un effet d’onde de choc sans précédent. Elle a immédiatement réinjecté une dynamique massive en faveur de l’opposition, transformant la campagne en une véritable vague populaire pour le changement. Les opposants, autrefois détenus, sont apparus comme des martyrs politiques, renforçant le discours de la « reddition des comptes » et précipitant la chute de l’ancien régime.

Face à ces facteurs combinés, une majorité désunie, un candidat mal aimé, et la libération spectaculaire de l’opposition, l’APR-BBY s’est retrouvée impuissante. La dynamique de l’élection a été accaparée par le PASTEF. L’ancien régime a perdu la bataille du récit, ne parvenant pas à défendre son bilan face aux accusations de mauvaise gouvernance et d’opacité, des thèmes porteurs pour une population en quête de transparence.

L’arrivée au pouvoir du nouveau régime a immédiatement déclenché une ère de reddition des comptes, un engagement fort de la nouvelle administration. Les hommes de Macky Sall se retrouvent aujourd’hui confrontés aux conséquences de leur gestion. La Division des investigations criminelles (DIC) a récemment clôturé son enquête sur des irrégularités présumées dans la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024, suite à un audit accablant de la Cour des comptes.

Plusieurs dignitaires de l’ancien régime sont désormais dans le collimateur de la justice, avec l’ouverture de procédures pénales. Les dossiers concernant les Dépôts à terme (DAT) de plus de 141 milliards de FCFA et le scandale des Certificats nominatifs d’obligation (CNO) pour 546,70 milliards de FCFA sont au cœur des préoccupations du Pôle Judiciaire Financier (PJF). D’anciens ministres, dont Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo et Birima Mangara, pourraient faire face à une traduction devant la Haute Cour de justice, marquant un déclin politique et judiciaire retentissant.

Les révélations de la Cour des comptes illustrent le niveau d’opacité qui régnait dans la gestion financière de l’État. Ces pratiques ont jeté l’ancien régime dans une tourmente judiciaire sans précédent. Ce sont ces irrégularités de gestion, épinglées par les rapports officiels, qui ont fourni au nouveau pouvoir les munitions nécessaires pour sa politique de rupture, transformant une défaite électorale en une décadence politique et morale pour les anciens dirigeants.

La défaite de l’APR-BBY est un cas d’école où les erreurs stratégiques, la désunion interne et les soupçons de mauvaise gestion se sont conjugués pour créer la tempête parfaite. Les hommes de l’ancien président n’ont pas seulement perdu une élection, ils se sont auto-précipités dans les problèmes judiciaires d’aujourd’hui, l’enquête de la DIC n’étant que la matérialisation des fissures qu’ils n’ont pas su colmater durant leur exercice du pouvoir.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn