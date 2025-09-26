Un chauffeur regarde du porno au volant et percute mortellement un père de famille

Neil Platt a été jugé la semaine dernière devant le Tribunal de Preston pour homicide involontaire.

Les faits s’étaient déroulés le 17 mai 2024 à Skelmersdale, dans le Lancashire, au Royaume-Uni.

Ce chauffeur poids lourd circulait sur la route reliant Dumfries à Liverpool lorsqu’il avait percuté une Hyundai Kona, alors que la circulation était au ralenti.

Prise en étau, la voiture s’était fracassée contre l’arrière d’un camion-citerne devant lui et avait pris feu. Le conducteur est mort sur le coup, tandis que ses deux enfants s’en sont sortis miraculeusement.

Le prévenu avait alors affirmé n’avoir consulté son téléphone uniquement pour regarder le temps de trajet.

Mais la vidéosurveillance du camion a révélé que le routier faisait défiler continuellement des vidéos pornos sur son téléphone, fixé sur un support installé sur le tableau de bord.

Neil Platt a été condamné vendredi à 10 ans de prison.

Source : F D