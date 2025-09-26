Une fille de 12 ans reçoit une balle à la tête…elle survit

Le 27 août dernier, Robin Westman était entré armé dans une église de Minneapolis, aux États-Unis. Il avait fait feu sur les centaines d’élèves qui assistaient à la messe.

Deux enfants de 8 ans et 10 ans avaient été tués, et 18 autres ainsi que trois adultes avaient été blessés.

Sophia Forchas avait reçu une balle dans la tête. Cette fillette de 12 ans avait été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Le projectile s’était logé dans le lobe occipital droit de son cerveau.

Au départ, les médecins n’ont pas osé retirer la balle. Mais la victime était en train de mourir. Le 6 septembre, une opération a été effectuée et le projectile a pu être extrait

Les chirurgiens ont dû enlever la partie gauche de son crâne pour atténuer la pression à l’intérieur de la tête de la victime.

La jeune fille a survécu à l’opération. Elle a depuis fait de sérieux progrès. Elle s’est remise à parler.

« Si vous m’aviez dit à ce stade que dix jours plus tard nous serions là avec une lueur d’espoir, j’aurais dit : ‘Il faudrait un miracle' » a commenté le chirurgien qui a participé à l’opération.

Source : F D