L’APR félicite Macky Sall pour la sortie de son livre et exige la libération de ses responsables détenus

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a rendu publique, ce jeudi 25 septembre 2025, une déclaration dans laquelle il adresse ses « plus chaleureuses félicitations » à l’ancien président de la République, Macky Sall, à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage L’Afrique au cœur (Africa: leading from the heart), publié simultanément en français et en anglais.

Selon le SEN, ce livre « de très haute facture, tourné vers l’action » confirme l’engagement de Macky Sall au service du continent africain, notamment dans la réforme de la gouvernance financière internationale et la lutte pour une meilleure prise en compte de l’Afrique dans les enjeux mondiaux liés à la dette, à la sécurité et au climat. La formation présidentielle estime que la qualité des personnalités présentes, à New York, lors de la présentation de l’ouvrage en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, témoigne du « leadership transformateur » de l’ancien chef de l’État.

Abordant la vie interne du parti, l’APR s’est également réjouie de la libération de Mansour Faye, ancien ministre et maire de Saint-Louis, détenu depuis le 26 mai 2025. Le SEN a salué les militants du parti « qui ont mené un combat sans relâche » pour sa libération, tout en s’abstenant de discréditer l’institution judiciaire.

Dans le même registre, le parti présidentiel a exigé la libération « sans délai » de Mouhamedou Ngom dit Farba, pour raison médicale, sur la base d’une expertise attestant que son état de santé est incompatible avec la détention. L’APR a par ailleurs dénoncé « la prise en otage » de plusieurs de ses responsables par le régime en place et réclamé la libération de Lat Diop, Maodo Malick Mbaye et Moustapha Diop, ainsi que celle d’autres détenus d’opinion, parmi lesquels Abdou Nguer, Badara Gadiaga et Gérôme Bandiaky.