Sûreté urbaine : Adji Mass arrêtée

Adji Mass a été arrêtée ce vendredi sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, selon des informations exclusives rapportées par Seneweb. Cette interpellation fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de propos jugés contraires aux bonnes mœurs.

Le parquet s’était autosaisi du dossier et avait ordonné au commissariat central de Dakar, via la Sûreté urbaine, d’ouvrir une enquête. Les investigations menées par les enquêteurs ont conduit à sa localisation à la cité Djily Mbaye, où elle a été arrêtée après la prière du vendredi.

Selon les premières informations, Adji Mass s’était rendue injoignable ces derniers jours, rendant son interpellation plus complexe. Elle devrait être entendue dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer la nature exacte des propos incriminés et les éventuelles infractions commises.