Tabaski 2020 : Serigne Mountakha Bassirou Mbacké appelle les Mourides

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a adressé un message aux talibés Mourides. Comme à chaque occasion où la communauté est interpellée, le saint homme a encore une fois renouvelé sa communication teintée de parole basée sur les recommandations de Serigne Touba .

A l’endroit des talibés, Le Khalife des Mourides recommande :

Ayons plus de considération envers notre religion’

“Je pardonne à tout le monde et je demande à ce que tout le monde se pardonne mutuellement. La droiture ouvre toutes les portes. Ayons plus de considération envers notre religion et renforçons notre attachement à Serigne Touba. C’est grâce à Serigne Touba que nous sommes parvenus à surmonter certaines épreuves. Que Dieu nous assiste davantage et nous aide à avoir un bon hivernage”.

Le Préfet de Mbacké Mactar Diop a accompli la prière pour la première fois à Touba depuis sa nomination au poste de commandement dans le département de Mbacké.

Bonne fête de l’aid el kebir à toute la Umma islamique.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn