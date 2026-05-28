Tabaski 2026 : Barthélémy Dias appelle à l’unité, à la solidarité et à l’espérance

À l’occasion de la célébration de la Tabaski, Barthélémy Dias, leader du mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, a adressé un message de vœux à l’ensemble des familles sénégalaises, dans un contexte marqué par des défis sociaux et économiques qui pèsent sur de nombreux ménages.

Dans une publication diffusée à l’occasion de l’Aïd el-Kébir, l’homme politique a tenu à rappeler la portée spirituelle et sociale de cette fête musulmane, placée sous le signe de la foi, du partage et de la solidarité.

« En cette fête bénie de Tabaski, j’adresse mes vœux les plus sincères à toutes les familles sénégalaises », a déclaré Barthélémy Dias, avant d’exprimer le souhait de voir cette célébration renforcer « l’unité nationale » ainsi que « l’engagement collectif pour un Sénégal plus juste, plus fort et plus prospère ».

À travers ce message, le leader de Sénégal Bi Nu Bokk insiste également sur les valeurs d’espérance et de dignité, qu’il considère comme essentielles pour construire l’avenir du pays. Pour lui, le Sénégal doit continuer à avancer autour d’un idéal commun, fondé sur la cohésion sociale et la responsabilité collective.

« Le Sénégal mérite l’espérance, la dignité et l’avenir. Ensemble, continuons à bâtir la nation que nous voulons léguer aux générations futures », a-t-il ajouté.

Dans un climat où la Tabaski demeure un moment fort de communion religieuse et familiale, ce message se veut aussi un appel à l’unité et à la préservation des valeurs de solidarité qui caractérisent la société sénégalaise.

Barthélémy Dias a conclu son adresse en souhaitant une bonne fête de Tabaski à tous les Sénégalais, au Sénégal comme dans la diaspora.