Tabaski 2026 : Le président Diomaye appelle à l’unité, au partage et à la solidarité

À l’occasion de la célébration de la Tabaski ce jeudi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accompli la prière à la Grande Mosquée de Dakar avant de délivrer un message à la Nation marqué par des appels à l’unité, à la solidarité et au partage.

Dès les premières minutes de son allocution, le chef de l’État a tenu à exprimer sa reconnaissance envers l’imam ratib ainsi qu’à l’ensemble des autorités religieuses du pays. Il a ensuite adressé ses vœux de paix, de santé et de prospérité à toute la communauté musulmane sénégalaise à l’occasion de cette fête de l’Aïd el-Kébir.

Le président a également eu une pensée pour la communauté chrétienne, quelques jours après la célébration de la Pentecôte. Selon lui, la proximité entre ces deux fêtes religieuses illustre les valeurs de tolérance et de coexistence harmonieuse qui fondent la cohésion nationale au Sénégal.

Revenant sur la portée spirituelle de la Tabaski, le chef de l’État a souligné que le sacrifice du prophète Ibrahim demeure une source d’inspiration pour la société sénégalaise. Il y voit un appel au dépassement de soi, à la foi et au sens du devoir au service de l’intérêt collectif et de la République.

Le président de la République a aussi évoqué les difficultés auxquelles de nombreuses familles ont été confrontées pour célébrer la fête dans des conditions convenables. Il a salué les sacrifices consentis par les Sénégalais tout en exprimant la solidarité de la Nation envers les personnes n’ayant pas eu les moyens de vivre pleinement cette célébration.

Insistant sur les valeurs de partage et d’entraide qui accompagnent la Tabaski, Bassirou Diomaye Faye a enfin invité les guides religieux et coutumiers à poursuivre leurs prières pour le Sénégal. Il a également demandé des prières pour les Lions engagés dans la Coupe du monde 2026, qu’il a qualifiés de représentants de la Nation sur la scène internationale.