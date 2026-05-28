Tabaski à Tivaouane : Le Khalife général des Tidianes appelle les autorités au dialogue et à l’unité

La célébration de la Tabaski à Tivaouane, ce jeudi 28 mai 2026, a été marquée par un important message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, adressé aux autorités de la République, aux acteurs politiques ainsi qu’aux familles sénégalaises.

Lors de la prière dirigée à Khalkhouss par Serigne Cheikh Tidiane Sy Abdou, le message du Khalife, transmis par Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta et lu par Oustaz Pape Makhtar Kébé, a insisté sur la nécessité pour les dirigeants de placer l’intérêt supérieur du Sénégal au-dessus des considérations personnelles ou politiques.

Le guide religieux a invité les responsables étatiques à prendre pleinement conscience des charges qui leur sont confiées, tout en rappelant que chaque acte devra être assumé devant Dieu. Dans cette dynamique, il les a exhortés à privilégier le dialogue, la concertation et l’unité pour favoriser le développement du pays.

Le message du Khalife s’est également adressé à l’ensemble des Khalifes généraux du Sénégal ainsi qu’aux formations politiques, aussi bien de la majorité présidentielle que de l’opposition, dans un appel général à la paix et à l’apaisement du climat national.

Comme lors de précédentes interventions, Serigne Babacar Sy Mansour a aussi exprimé ses inquiétudes face aux dérives observées sur les réseaux sociaux. Il a invité les parents à accorder une attention particulière à l’utilisation des plateformes numériques telles que TikTok, Facebook et internet de manière générale.

Le Khalife a dénoncé la propagation de contenus portant atteinte aux valeurs sociales et religieuses, notamment les insultes, les attaques ciblant des personnalités publiques ou de simples citoyens, mais aussi les phénomènes de vol et de criminalité qui préoccupent de plus en plus la société sénégalaise.

La délégation officielle représentant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était conduite par le gouverneur adjoint Ababacar Sadikh Niang.